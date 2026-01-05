تكنولوجيا: JBL تطلق Quantum 950X و650X و250 في #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة JBL عن ثلاثة سماعات رأس للألعاب جديدة ضمن سلسلة JBL Quantum خلال معرض CES 2026 في لاس فيغاس يوم 5 يناير 2026.

JBL Quantum 950X بسعر 400 دولار أمريكي، متوفرة من أبريل 2026، مزودة بدرايفرات كربونية ديناميكية 50 مم، وبطاريتين قابلتين للتبديل والشحن، توفران 50 ساعة تشغيل، مع صوت محيطي وتتبع رأس ثلاثي الأبعاد، وإلغاء ضوضاء نشط، وميكروفون بوم كارديويد 6 مم مع تقليل ضوضاء AI. تدعم اتصال 2.4 جيجاهرتز أو بلوتوث 5.3 أو سلكي، متوافقة مع الحواسيب والكونسولات والأجهزة المحمولة.

JBL Quantum 650X اللاسلكية بسعر 200 دولار أمريكي، متوفرة من أبريل 2026، مزودة بدرايفرات كربونية 50 مم، وبطارية 45 ساعة، مع صوت محيطي، واتصال 2.4 جيجاهرتز أو بلوتوث 5.3 أو سلكي، متوافقة مع الحواسيب والكونسولات والأجهزة المحمولة.

JBL Quantum 250 السلكية بسعر 80 دولار أمريكي، متوفرة من مارس 2026، مزودة بنفس الدرايفرات، متوفرة باللونين الأسود والأبيض.