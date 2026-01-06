تكنولوجيا: XGIMI تكشف عن جهاز العرض “Titan Noir Max 4K” بتقنية القزحية الديناميكية لتباين فائق CES2026#

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة XGIMI، التي اقتحمت المشهد بقوة في عام 2025 بمجموعة من أجهزة العرض المميزة، عن أحدث طرازاتها الرائدة (High-end) تحت اسم Titan Noir Max خلال معرض CES 2026. يضم الطراز الجديد العديد من الميزات الموجودة في أجهزة العرض الاحترافية، بما في ذلك نظام “القزحية الديناميكية” (Dynamic IRIS) لتحسين التباين، ونظام حراري جديد مصمم لتعزيز السطوع.

الميزات التقنية والتحسينات:

التباين والبصريات: الميزة الرئيسية الجديدة هي نظام القزحية الديناميكية الذي يرفع نسبة التباين الأصلي (Native Contrast) إلى 10,000:1 للحصول على درجات سواد أعمق وإضاءة أكثر سطوعاً. كما يتميز الجهاز بـ “بصريات دقيقة الضبط” (عدسات محسنة) لتحسين التباين ودقة الألوان.

هندسة الضوء والسطوع: قامت الشركة بإعادة هندسة معمارية شريحة الـ DMD لتتمكن من التعامل مع “كثافات طاقة ضوئية أعلى بكثير”، مما يسمح بزيادة السطوع (لم تحدد الشركة رقم اللومن، لكن الطراز السابق كان يقدم 5,000 لومن). يعمل الجهاز بمحرك ضوئي ليزري وبدقة 4K .

التصميم: يشبه تصميم الطراز السابق “Titan”، لكنه أطول وأكثر تربيعاً مع نمط شبكي أنيق في المقدمة.

الجمهور المستهدف: تعد الشركة بأن يقدم Titan Noir Max “الاستقرار والدقة والموثوقية المطلوبة للأعمال الحساسة للألوان، وبيئات الاستوديوهات، والتركيبات الراقية”. وفي الوقت نفسه، يستهدف الجهاز عشاق السينما المنزلية واعداً “بتحويل أي جدار فارغ إلى حدث سينمائي”.

السعر والتوافر:

طُرح طراز Titan الأساسي مؤخراً بسعر 3,999 دولاراً .

لا توجد معلومات حتى الآن عن سعر أو موعد إطلاق طراز Titan Noir Max.

