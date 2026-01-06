تكنولوجيا: XGIMI المعروفة بأجهزة العرض تقتحم سوق النظارات الذكية في CES 2026#

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - فاجأت شركة XGIMI الحضور في معرض CES بإطلاق مجموعتها الخاصة من نظارات الواقع المعزز (AR)، لتتوسع بذلك خارج نطاق أجهزة البروجيكتور التي اشتهرت بها. ستُطرح النظارات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحت علامة تجارية جديدة تدعى MemoMind، وتأتي بتصميمات عصرية (8 إطارات و5 تصميمات للأذرع) مع إمكانية استخدام عدسات طبية.

الطرازات الجديدة: كشفت الشركة عن طرازين متميزين:

Memo One (الرائد): يتميز بشاشات مزدوجة (للعينين) ومكبرات صوت مدمجة، مما يتيح لك رؤية وسماع مساعد الذكاء الاصطناعي. Memo Air: طراز مبسط وأخف وزناً (يزن 28.9 جرام فقط)، ويحتوي على شاشة لعين واحدة فقط.

التقنية والشاشة (نقطة جدلية): تستخدم الشركة شاشات بتقنية MicroLED بدلاً من تقنية “موجهات الموجات” (Waveguides). وقد أشار التقرير إلى أن هذا الخيار قد يشكل تحدياً، خاصة للأشخاص الذين يعانون من قصر النظر، حيث يكون التركيز على شاشة صغيرة جداً وقريبة من العين أمراً صعباً ومجهداً للعين، مما قد يجعل التجربة غير مريحة لهذه الفئة من المستخدمين.

قدرات الذكاء الاصطناعي: تعمل النظارات كوسيط لمساعد ذكي يقدم خدمات الترجمة، التلخيص، تدوين الملاحظات، التذكيرات، والتوجيه السياقي.

تعدد النماذج: بخلاف المنافسين، تقول XGIMI إن منصتها ستقوم بالتبديل تلقائياً بين نماذج OpenAI وAzure وQwen (من علي بابا) بناءً على النموذج الأفضل لأداء المهمة المطلوبة في كل لحظة.

السعر والتوافر:

ستكون نظارة Memo One الرائدة متاحة للطلب المسبق “قريباً”.

يبلغ سعر النظارة 599 دولاراً .

ستتوفر موديلات إضافية في وقت لاحق.

تغطية معرض CES 2026: يقام المعرض في لاس فيغاس من 4 إلى 9 يناير. وكالمعتاد، يتواجد فريق Engadget في الموقع لتغطية كافة الأخبار والمنتجات. تابعوا التغطية المباشرة للمؤتمرات الصحفية لشركات مثل LG وLego وHisense وNVIDIA وHyundai وغيرها عبر المدونة الحية لمعرفة أحدث المستجدات.

