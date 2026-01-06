تكنولوجيا: Audeze تطلق الجيل الثاني من سماعة الألعاب Maxwell 2 في معرض CES 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Audeze عن الجيل الثاني من سماعة الألعاب الشهيرة Maxwell خلال معرض CES 2026. وتأتي Maxwell 2 كتحديث شامل موجه للاعبين التنافسيين والباحثين عن تجربة صوتية غامرة، سواء على الكمبيوتر أو أجهزة الكونسول. يذكر أن الإصدار الأول كان اختيارنا للقب “أفضل سماعة ألعاب متميزة” (Best Premium Gaming Headset) لعام 2025.

تقنيات الصوت والأداء:

تقنية SLAM: الترقية الأبرز هي تقنية SLAM (التي تنتظر براءة الاختراع)، والتي تدعي الشركة أنها تحسن الإشارات الصوتية المكانية مع تقديم نغمات “Bass” أكثر قوة وتأثيراً.

المشغلات: تقترن التقنية الجديدة بمشغلات مغناطيسية مستوية (Planar Magnetic) ضخمة مقاس 90 ملم ، توفر نطاق تردد واسعاً من 10 هرتز إلى 50 كيلو هرتز.

النتيجة: تفاصيل أكثر وضوحاً لكل أصوات اللعبة، بدءاً من وقع الخطوات الدقيق في ألعاب التصويب التنافسية (FPS)، وصولاً إلى الانفجارات القوية، مع نسبة تشويه تقارب الصفر.

التصميم والراحة:

حزام الرأس: تم ترقية حزام التعليق ليشمل فتحات تهوية لضمان الراحة أثناء جلسات اللعب الطويلة.

وسائد الأذن: تصميم جديد يمنح الأذنين مساحة أكبر، مع نظام تثبيت مغناطيسي جديد يجعل عملية استبدال الوسائد أكثر سهولة.

الميكروفون والاتصال والبطارية:

الميكروفون: إعداد ميكروفون مزود بإلغاء الضوضاء عبر الذكاء الاصطناعي، مع ميكروفون ذراع (Boom mic) قابل للفصل بنمط التقاط “Hypercardioid”.

الاتصال: تدعم الاتصال عبر دونجل USB-C لاسلكي، بالإضافة إلى Bluetooth 5.3 .

البطارية: عمر بطارية يتجاوز 80 ساعة من التشغيل اللاسلكي، مع دعم الشحن السريع عبر USB-C.

الأسعار والتوافر: السماعة متاحة الآن وتدعم أنظمة Windows وmacOS وAndroid وiOS وNintendo Switch، وتأتي بإصدارين:

نسخة PlayStation: بسعر 329 دولاراً. نسخة Xbox: بسعر 349 دولاراً (تتميز بدعم تقنية Dolby Atmos على الأجهزة المتوافقة)

المصدر: