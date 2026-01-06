تكنولوجيا: خاتم “Vocci” لتدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي يهدف لتقديم ما هو أكثر من مجرد تسجيل CES2026#

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - برزت الميكروفونات القابلة للارتداء كأحد التوجهات في معرض CES 2026، ويأتي خاتم Vocci كأحد هذه الابتكارات. الخاتم المصنوع من التيتانيوم والمزود بزر واحد، قادر على تسجيل الصوت لمدة تصل إلى 8 ساعات في الشحنة الواحدة. وخلافاً لبعض المنافسين، لا يقتصر دور Vocci على التقاط أفكارك الشخصية فحسب، بل يمكنه تسجيل محادثات واجتماعات كاملة بكل راحة من إصبعك.

آلية العمل والمميزات:

التحكم: يمكن للمستخدمين بدء وإنهاء التسجيل بالنقر المزدوج على زر الخاتم الوحيد.

الإشارات المرجعية: تُستخدم النقرات الفردية لتحديد اللحظات المهمة داخل التسجيل. تقوم هذه الإشارات بتوجيه تطبيق الذكاء الاصطناعي لإضافة سياق إضافي، أو نقاط بارزة (Highlights)، أو تذكيرات عند الحاجة.

المخرجات: بعد معالجة الملف، يحصل المستخدم على تفريغ نصي (Transcript) كامل، مصحوباً بملخص وتعليقات.

المدى: يُقال إن الخاتم يتمتع بمدى التقاط صوتي يصل إلى 5 أمتار (رغم أن المحرر لم يتمكن من سماع نموذج تسجيل أو رؤية عرض حي للتأكد من الجودة).

لماذا الخاتم وليس الهاتف؟ عند سؤال الشركة عن جدوى استخدام خاتم مقارنة بوضع هاتف ذكي على الطاولة، كانت الإجابة تتمحور حول سهولة النسيان؛ حيث قد ينسى المستخدم تشغيل تطبيق التسجيل على الهاتف، بينما الخاتم جاهز دائماً في يده.

البطارية والشحن:

يأتي Vocci مع علبة شحن.

يمكن إعادة شحن الخاتم بالكامل في نصف ساعة .

لم يتضح بعد ما إذا كانت العلبة تحتوي على بطارية داخلية لتخزين الطاقة وشحن الخاتم أثناء التنقل.

السعر والتوافر:

من المتوقع أن يتاح للطلب المسبق في وقت ما من شهر فبراير .

لم يتم الإعلان عن السعر بعد.

الخلفية: يأتي الخاتم من شركة Gyges Labs، وهي الشركة التي قدمت خبراتها الهندسية والتصنيعية لنظارات “Halliday Smart Glasses” العام الماضي.

تغطية معرض CES 2026: يقام المعرض في لاس فيغاس من 4 إلى 9 يناير. وكالمعتاد، يتواجد فريق Engadget في الموقع لتغطية كافة الأخبار والمنتجات. تابعوا التغطية المباشرة للمؤتمرات الصحفية لشركات مثل LG وLego وHisense وNVIDIA وHyundai وغيرها عبر المدونة الحية لمعرفة أحدث المستجدات.

المصدر: