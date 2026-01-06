تكنولوجيا: تقارير: NVIDIA تعتزم إعادة إحياء بطاقة RTX 3060 من عام 2021 بسبب “التهام” الذكاء الاصطناعي للبطاقات الحديثةCES2026#

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشار أحد المسربين الموثوقين إلى أن شركة NVIDIA تخطط لإعادة طرح بطاقة الرسوميات RTX 3060 إلى الأسواق، وذلك وفقاً لتقارير من Kotaku وWFCCTech. وكان قد تم إصدار هذه البطاقة لأول مرة في بداية عام 2021. ويشير المسرب “Hongxing2020” إلى أن الشركة ستستأنف إنتاج البطاقة في وقت ما خلال الأشهر القليلة المقبلة.

لماذا العودة إلى الخلف؟ لماذا قد تعيد الشركة الأكثر قيمة في العالم طرح بطاقة رسوميات تُعد “عتيقة” بمعايير اليوم؟ الإجابة تكمن في “فجوة الذكاء الاصطناعي التي لا تشبع”.

نقص المكونات: تقوم شركات التكنولوجيا بامتصاص قطع الكمبيوتر لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل جنوني. وقد أصبح شراء ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وبطاقات الرسوميات تحدياً حقيقياً للمستخدم العادي، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في جميع المجالات وإغلاق شركات مثل Crucial.

أزمة GDDR7: يكمن التحدي الأكبر في صعوبة الحصول على ذواكر GDDR7 اللازمة لتشغيل بطاقات RTX 5060 الحديثة.

الحل المؤقت: يبدو أن حل NVIDIA هو العودة بالزمن إلى عام 2021. يحتاج اللاعبون (Gamers) إلى بطاقات رسومية، وتعتبر RTX 3060 بطاقة قادرة تقنياً على إنجاز المهمة. (وبنبرة ساخرة، يشير التقرير إلى أن أي تراجع في الجودة أو الأداء سيكون ثمناً مقبولاً مقابل مشاهدة عجائب الذكاء الاصطناعي التوليدي).

الشعبية والسعر:

الوضع الحالي: لا تزال RTX 3060 تحظى بشعبية كبيرة، رغم أن NVIDIA قامت بإلغائها تدريجياً في عام 2024.

السعر المتوقع: لا توجد معلومات حول السعر الذي ستحدده الشركة لهذه العودة. كان السعر الأصلي للبطاقة حوالي 329 دولاراً .

التحليل: منطقياً، يُفترض أن تُباع تقنية عمرها 5 سنوات بسعر أقل بكثير، ولكن نظراً لسيطرة NVIDIA وحاجة السوق، فقد تفرض السعر الذي تراه مناسباً.

المصدر: