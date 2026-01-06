تكنولوجيا: ملخص شامل لكل ما أعلنت عنه NVIDIA في معرض CES 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - صعد “جنسن هوانغ”، الرئيس التنفيذي لشركة NVIDIA، إلى مسرح CES يوم الإثنين لاستعراض أحدث ابتكارات الشركة. وبينما كان العرض بمثابة تذكير وتحديث للتقنيات التي تعمل عليها الشركة منذ بضع سنوات، إلا أنه تضمن إعلانين بارزين يستحقان الاهتمام.

1. نظام “Alpamayo” وثورة القيادة الذاتية أعلنت NVIDIA عن Alpamayo، وهي عائلة من نماذج الاستدلال (Reasoning Models) مفتوحة المصدر المصممة لتوجيه المركبات ذاتية القيادة خلال مواقف القيادة الصعبة والمعقدة.

نموذج Alpamayo 1: هو محور هذا الإطلاق، وهو نظام يعتمد على “سلسلة الأفكار” (Chain-of-thought) يضم 10 مليارات معامل (Parameter). تقول الشركة إنه قادر على التعامل مع القيادة بطريقة تحاكي التفكير البشري؛ حيث يعمل عن طريق تفكيك المواقف المفاجئة إلى مجموعة أصغر من المشكلات قبل إيجاد المسار الأكثر أماناً، مع القدرة على شرح سبب اتخاذه لكل قرار في كل خطوة.

نموذج AlpaSim: نموذج شقيق يسمح للمطورين بإجراء “تدريب الحلقة المغلقة” (Closed-loop training) لسيناريوهات القيادة النادرة التي قلما تحدث في الحياة الواقعية.

التطبيق الفعلي: صرح “هوانغ” بأن سيارة Mercedes Benz CLA 2025 ستكون أول مركبة يتم شحنها مزودة بحزمة القيادة الذاتية الكاملة من NVIDIA، بما في ذلك نظام Alpamayo. وقال: “رؤيتنا هي أنه في يوم ما، ستكون كل سيارة وكل شاحنة ذاتية القيادة”.

2. البنية الحاسوبية الفائقة “Vera Rubin” عقب إعلانات السيارات، انضم إلى “هوانغ” على المسرح زوج من روبوتات BD-1 من لعبة Star Wars Jedi: Fallen Order (وكان قد ظهر واحد منها في العام السابق). بعد ذلك، انتقل الحديث إلى البنية المعمارية Vera Rubin.

كانت NVIDIA قد أعلنت عن معمارية وحدة معالجة الرسوميات (GPU) هذه لأول مرة في عام 2024، والآن بدأت الشركة في إنتاج كمبيوتر فائق (Supercomputer) يستخدم هذه التقنية الجديدة.

المواصفات الخارقة: وحدة المعالجة المركزية (Vera CPU): تحتوي على 88 نواة “Olympus” مخصصة، وذاكرة نظام بسعة 1.5 تيرابايت، بإجمالي 227 مليار ترانزستور . وحدة معالجة الرسوميات (Rubin GPU): تحتوي على 336 مليار ترانزستور . كل كمبيوتر فائق من نوع “Vera Rubin” يحتوي على زوج من كلا المكونين.



3. ماذا عن الألعاب؟ بالنسبة للمنتظرين لإعلانات متعلقة بالألعاب، لم يتطرق “هوانغ” للحديث عن وحدات معالجة الرسوميات الاستهلاكية (Consumer GPUs) الخاصة بـ NVIDIA، ولكن قد يتم الكشف عن شيء ما لاحقاً خلال المعرض.

تغطية معرض CES 2026: يقام المعرض في لاس فيغاس من 4 إلى 9 يناير. وكالمعتاد، يتواجد فريق Engadget في الموقع لتغطية كافة الأخبار والمنتجات. تابعوا التغطية المباشرة للمؤتمرات الصحفية لشركات مثل LG وLego وHisense وNVIDIA وHyundai وغيرها عبر المدونة الحية لمعرفة أحدث المستجدات.

