تكنولوجيا: Acer تراهن بقوة على “لوحة اللمس الهابتيك” في CES مع جهاز CES2026# Swift 16 AI

Acer تراهن بقوة على “لوحة اللمس الهابتيك” في CES مع جهاز Swift 16 AI

قدمت شركة Acer مجموعة من التحديثات على حواسيبها المحمولة في معرض CES لهذا العام، وكان الحدث الأبرز هو إضافة جهاز Acer Swift 16 AI إلى سلسلة الشركة الرائدة.

1. العملاق الجديد: Acer Swift 16 AI

لوحة اللمس (Trackpad): يتميز هذا الجهاز بما تصفه الشركة بأنه أكبر لوحة لمس هابتيك (Haptic) في العالم حالياً، بأبعاد تبلغ 5.5 ملم في 109.7 ملم (كما ورد في المصدر)، وهي تدعم مدخلات القلم بمعيار MPP 2.5 .

الشاشة: يأتي بشاشة لمس OLED قياس 16 بوصة بدقة 3K WQXGA+ ، تدعم تقنية HDR، ومعدل تحديث 120 هرتز ، وتغطية لونية بنسبة 100% لمعيار DCI-P3.

الأداء: من الداخل، يمكن تجهيز الجهاز بمعالج يصل إلى Intel Core Ultra X9 388H مع رسوميات مدمجة Intel Arc B390 .

التصميم: يجمع الجهاز كل هذه المواصفات في هيكل بسمك 14.9 ملم ووزن 1.55 كجم (حوالي 3.4 رطل).

التخزين: سعة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت.

2. الخفة والأداء: Acer Swift Edge 14 AI يعد هذا الجهاز أحد الحواسيب الخفيفة الجديدة التي تم الكشف عنها:

التصميم: يتميز بنحافة فائقة تبلغ 13.95 ملم ووزن خفيف جداً يبلغ 0.99 كجم (حوالي 2.2 رطل).

الأداء: يعمل بمعالج يصل إلى Intel Core Ultra 9 386H .

الشاشة: شاشة لمس OLED قياس 14 بوصة بدقة 3K WQXGA+ ومعدل تحديث 120 هرتز (لأعلى المواصفات).

التخزين: سعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

مواصفات مشتركة: يدعم كلا الجهازين ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 32 جيجابايت، وهما جزء من برنامج أجهزة الكمبيوتر Copilot+ PC.

تغطية معرض CES 2026: يقام المعرض في لاس فيغاس من 4 إلى 9 يناير. وكالمعتاد، يتواجد فريق Engadget في الموقع لتغطية كافة الأخبار والمنتجات. تابعوا التغطية المباشرة للمؤتمرات الصحفية لشركات مثل LG وLego وHisense وNVIDIA وHyundai وغيرها عبر المدونة الحية لمعرفة أحدث المستجدات.

