تكنولوجيا: MSI تكشف عن حواسيب محمولة جديدة للألعاب وسلسلة Prestige للأعمال في معرض CES 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - استعرضت شركة MSI تشكيلتها المحدثة من سلسلة “Prestige” المخصصة للأعمال، بالإضافة إلى الجيل الجديد من طرازات الألعاب “Raider” و”Stealth” و”Crosshair” في معرض CES لهذا العام.
1. حواسيب الألعاب (Gaming Laptops):
2. حواسيب الأعمال والاستخدام اليومي:
3. جهاز الألعاب المحمول (Handheld):
تغطية معرض CES 2026: يقام المعرض في لاس فيغاس من 4 إلى 9 يناير. وكالمعتاد، يتواجد فريق Engadget في الموقع لتغطية كافة الأخبار والمنتجات. تابعوا التغطية المباشرة للمؤتمرات الصحفية لشركات مثل LG وLego وHisense وNVIDIA وHyundai وغيرها عبر المدونة الحية لمعرفة أحدث المستجدات.
المصدر: