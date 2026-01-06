تكنولوجيا: HP تكشف عن HyperX Omen Max 16 أقوى لابتوب ألعاب مقاس 16 بوصة في العالم #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت HP خلال CES 2026 عن خطوة استراتيجية جديدة تتمثل في التخلي عن اسمها على أجهزة الألعاب، ومنح علامة HyperX الصدارة الكاملة. ويأتي هذا التحول متجسدًا في لابتوب HyperX Omen Max 16، الذي تصفه الشركة بأنه أقوى لابتوب ألعاب في العالم بقياس 16 بوصة مع نظام تبريد داخلي بالكامل.

ويعتمد Omen Max 16 على منصة طاقة إجمالية تصل إلى 300 واط، مع دعم أحدث معالجات Intel وAMD، وخيار يصل إلى بطاقة NVIDIA RTX 5090.

ولضمان الأداء المستقر تحت الضغط، أضافت HyperX مروحة تبريد ثالثة إلى جانب تقنية Fan Cleaner التي تعكس اتجاه المراوح لتقليل تراكم الغبار داخل الجهاز.

ويحافظ التصميم على هوية HyperX باللون الأسود غير اللامع، مع بعض اللمسات الجمالية مثل شريط إضاءة RGB في الواجهة الأمامية ولوحة مفاتيح بإضاءة RGB لكل مفتاح ومعدل Polling يبلغ 1000 هرتز، ما يعزز الاستجابة أثناء جلسات اللعب المكثفة.

وفي المقابل، تأتي شاشة OLED بدقة 2.5K وسطوع 500 شمعة بطبقة لامعة تعزز تشبع الألوان، لكنها تزيد من الانعكاسات في البيئات شديدة الإضاءة.

ورغم الأداء العالي، يتميز الجهاز بمحول طاقة أقل حجمًا مما كان معتادًا سابقًا في هذه الفئة، إلا أن وزنه الذي يتراوح بين 6.1 و6.5 رطل يجعله أقرب لفئة أجهزة استبدال الحواسيب المكتبية أكثر من كونه لابتوبًا سهل الحمل.

ولم تكشف HP بعد عن السعر أو موعد الطرح الرسمي، لكنها أشارت إلى توفره لاحقًا خلال فصل الربيع. كما أكدت تحديث سلسلتي Omen 15 وOmen 16 بمكونات جديدة وهوية HyperX الكاملة لعام 2026.

المصدر