تكنولوجيا: Rokid تكشف عن نظارات “Style” الذكية بدون شاشة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي في CES 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Rokid المتخصصة في النظارات الذكية عن منتجها الجديد في معرض CES 2026: نظارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وخالية من الشاشات (Display-free). النظارة التي أطلق عليها اسم “Style” مصممة للاستخدام طوال اليوم ومتوافقة مع العدسات الطبية للمستخدمين.

الذكاء الاصطناعي والمرونة:

تعدد المحركات: تدعم النظارة محركات ذكاء اصطناعي متعددة، بما في ذلك ChatGPT و DeepSeek ، بدلاً من أن تكون مقيدة بنموذج لغوي واحد (LLM).

التطبيقات: تعمل النظارة أيضاً مع خرائط Google وخدمات الترجمة من Microsoft AI.

الأداء والعتاد:

المعالج: تعتمد على نظام “ثنائي الشرائح” (Dual-chip setup): شريحة NXP RT600 : لمعالجة المهام منخفضة الطاقة والدائمة التشغيل. شريحة Qualcomm AR1 : لتولي أحمال الذكاء الاصطناعي الثقيلة ومعالجة الصور.

البطارية: تدعي Rokid أن هذه الهندسة تساعد النظارة في الوصول إلى 12 ساعة من عمر البطارية في الاستخدام العادي.

الكاميرا والتصوير:

المستشعر: كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بمستشعر Sony تدعم التصوير بدقة 4K .

الفيديو: يمكن تصوير الفيديو بثلاث نسب أبعاد مختلفة لتسهيل إنشاء المحتوى لمنصات متعددة.

مدة التسجيل: يمكن لـ Style تسجيل ما يصل إلى 10 دقائق من اللقطات المتواصلة، وتشير Rokid إلى أن هذا يتجاوز الحد الأقصى لنظارات Meta Ray-Bans البالغ 3 دقائق تقريباً.

التصميم:

الوزن: تزن 38.5 جرام ، وتتميز بعدسات فائقة النحافة مع طبقات مقاومة للخدش (وهي أخف وزناً من نظارات Rokid المزودة بشاشات).

الخيارات: تتوفر إطارات بلونين، مع خيار لعدسات متغيرة اللون (Transition lenses).

السعر والتوافر:

الحجز: متاحة للحجز الآن بمقدم دولار واحد .

الإطلاق: ستصدر رسمياً عالمياً في 19 يناير .

السعر: ستباع بسعر 300 دولار .

دعم خاص: سيحصل المستخدمون من ضعاف البصر على دعم مادي (خصم) بقيمة 20 دولاراً من Rokid عند الشراء.

تغطية معرض CES 2026: يقام المعرض في لاس فيغاس من 4 إلى 9 يناير. وكالمعتاد، يتواجد فريق Engadget في الموقع لتغطية كافة الأخبار والمنتجات، بما في ذلك أحدث إصدارات Samsung وLG وNVIDIA. لا تزال هناك مؤتمرات صحفية مرتقبة يوم الإثنين لشركتي Sony Afeela وAMD.

المصدر: