تكنولوجيا: Rokid تكشف عن نظارات “Style” الذكية بدون شاشة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي في CES 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Rokid المتخصصة في النظارات الذكية عن منتجها الجديد في معرض CES 2026: نظارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وخالية من الشاشات (Display-free). النظارة التي أطلق عليها اسم “Style” مصممة للاستخدام طوال اليوم ومتوافقة مع العدسات الطبية للمستخدمين.
الذكاء الاصطناعي والمرونة:
-
تعدد المحركات: تدعم النظارة محركات ذكاء اصطناعي متعددة، بما في ذلك ChatGPT وDeepSeek، بدلاً من أن تكون مقيدة بنموذج لغوي واحد (LLM).
-
التطبيقات: تعمل النظارة أيضاً مع خرائط Google وخدمات الترجمة من Microsoft AI.
الأداء والعتاد:
-
المعالج: تعتمد على نظام “ثنائي الشرائح” (Dual-chip setup):
-
شريحة NXP RT600: لمعالجة المهام منخفضة الطاقة والدائمة التشغيل.
-
شريحة Qualcomm AR1: لتولي أحمال الذكاء الاصطناعي الثقيلة ومعالجة الصور.
-
-
البطارية: تدعي Rokid أن هذه الهندسة تساعد النظارة في الوصول إلى 12 ساعة من عمر البطارية في الاستخدام العادي.
الكاميرا والتصوير:
-
المستشعر: كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بمستشعر Sony تدعم التصوير بدقة 4K.
-
الفيديو: يمكن تصوير الفيديو بثلاث نسب أبعاد مختلفة لتسهيل إنشاء المحتوى لمنصات متعددة.
-
مدة التسجيل: يمكن لـ Style تسجيل ما يصل إلى 10 دقائق من اللقطات المتواصلة، وتشير Rokid إلى أن هذا يتجاوز الحد الأقصى لنظارات Meta Ray-Bans البالغ 3 دقائق تقريباً.
التصميم:
-
الوزن: تزن 38.5 جرام، وتتميز بعدسات فائقة النحافة مع طبقات مقاومة للخدش (وهي أخف وزناً من نظارات Rokid المزودة بشاشات).
-
الخيارات: تتوفر إطارات بلونين، مع خيار لعدسات متغيرة اللون (Transition lenses).
السعر والتوافر:
-
الحجز: متاحة للحجز الآن بمقدم دولار واحد.
-
الإطلاق: ستصدر رسمياً عالمياً في 19 يناير.
-
السعر: ستباع بسعر 300 دولار.
-
دعم خاص: سيحصل المستخدمون من ضعاف البصر على دعم مادي (خصم) بقيمة 20 دولاراً من Rokid عند الشراء.
تغطية معرض CES 2026: يقام المعرض في لاس فيغاس من 4 إلى 9 يناير. وكالمعتاد، يتواجد فريق Engadget في الموقع لتغطية كافة الأخبار والمنتجات، بما في ذلك أحدث إصدارات Samsung وLG وNVIDIA. لا تزال هناك مؤتمرات صحفية مرتقبة يوم الإثنين لشركتي Sony Afeela وAMD.
المصدر: