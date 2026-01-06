تكنولوجيا: MSI تكشف عن اجهزة Prestige 16 AI+ وFlip AI+ بمعالجات Panther Lake في معرض #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت MSI خلال CES 2026 عن تحديث شامل لسلسلة Prestige 16، مع إطلاق جهازي Prestige 16 AI+ وPrestige 16 Flip AI+ المزودين بمعالجات Intel Panther Lake-H الجديدة.

ويأتي Prestige 16 Flip AI+ بلون رمادي، بينما يتوفر Prestige 16 AI+ بخياري رمادي وذهبي. ويعتمد الجهازان على هيكل من سبائك الألومنيوم بوزن يتراوح بين 1.59 و1.66 كجم، مع سُمك لا يتجاوز 11.9 ملم عند أنحف نقطة.

ويعتمد Prestige 16 AI+ على معالج Core Ultra X9 388H مع رسوميات Arc B390 Xe3 المدمجة، والتي تشير MSI إلى أن أداءها يقترب من بطاقة RTX 4050 المخصصة.

وفي المقابل، يدعم Prestige 16 Flip AI+ المعالج نفسه، مع خيار إضافي بمعالج Core Ultra 7 355H ورسوميات Xe2.

ويشترك الجهازان في شاشة OLED مقاس 16 بوصة بنسبة 16:10 ودقة 2.8K، مع دعم معدل تحديث متغير بين 48 و120 هرتز، وتغطية كاملة لنطاق DCI-P3، وشهادة DisplayHDR True Black 600.

ويمتاز إصدار Flip بشاشة لمس محمية بزجاج Gorilla Glass ودعم قلم MSI Nano Pen الجديد، الذي يدمج ميزة Press-to-Talk للتفاعل السريع مع Microsoft Copilot.

وتتيح MSI خيارات تصل إلى 64 جيجابايت من ذاكرة LPDDR5x-8533، مع وحدات تخزين PCIe Gen5 NVMe.

وتشمل بقية المواصفات منافذ Thunderbolt 4، وUSB-A، وHDMI 2.1، وكاميرا FHD IR مع غالق خصوصية، ومستشعر بصمة متوافق مع FIDO 2، ودعم Wi-Fi 7 وBluetooth 6، إضافة إلى بطارية بسعة 81 واط/ساعة مع شحن سريع بقدرة 65 واط.

وتبدأ الطلبات المسبقة اليوم، على أن تنطلق المبيعات في 27 يناير. ويبدأ سعر Prestige 16 AI+ من 1,399 دولارًا، بينما يبدأ سعر Prestige 16 Flip AI+ بمعالج Core Ultra X9 من 1,629 دولارًا، في حين يُطرح إصدار Core Ultra 7 بسعر يبدأ من 1,549 دولارًا.

