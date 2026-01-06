تكنولوجيا: جهاز “Dreamie”: منبه ذكي ومساعد للنوم يهدف لإبعادك عن هاتفك قبل النوم CES2026#

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قد لا تكون كلمة “الاسترخاء” هي أول ما يتبادر للذهن عند ذكر معرض CES، الذي يُعرف بصخبه وازدحامه. لكن عرضاً تجريبياً لجهاز Dreamie من شركة Ambient قدم تجربة مغايرة تماماً. “Dreamie” هو جهاز منبه يحاكي شروق الشمس وأداة مساعدة على النوم، يهدف بشكل أساسي لمساعدتك على ترك هاتفك جانباً قبل النوم.

الميزة الأهم: الاستقلالية التامة أهم ما يميز الجهاز لأي شخص يحاول تجنب استخدام الهاتف في السرير هو أنه نظام مستقل (Standalone System)؛ حيث توجد جميع عناصر التحكم والميزات وجدولة المواعيد وتخزين البيانات على الجهاز نفسه، والأهم من ذلك: لا توجد اشتراكات شهرية.

الميزات والمواصفات التقنية:

المحتوى الصوتي: يحتوي على مشغل “بودكاست” مدمج، ومكتبة من أصوات الضوضاء (الخضراء، الوردية، والبنية) لحجب الأصوات المزعجة، وبرامج للتنفس الموجه.

الإضاءة الذكية: مصفوفة من 20 مصباح LED يمكنها التدرج من توهج برتقالي دافئ ناعم إلى ضوء أزرق مبيض ساطع لمحاكاة الشروق. كما تدعم برامج معينة، مثل “الشفق القطبي”، ألواناً أخرى مريحة.

المستشعرات: تتبع النوم: مستشعرات حركة بدون تلامس لتقديم رؤى حول عادات نومك. البيئة: مستشعرات لمراقبة الرطوبة، ودرجة الحرارة، وظروف الإضاءة طوال الليل لمعرفة تأثيرها على جودة النوم.



التصميم والهندسة الصوتية:

الشكل والتحكم: جهاز صغير نسبياً على شكل كبسولة مقطوعة مع شاشة دائرية تعمل باللمس. يحيط بالشاشة قرص مخفي للتحكم في الصوت يوفر مقاومة ملموسة ممتازة، بالإضافة إلى شريط لمس علوي لضبط تعتيم الإضاءة بسهولة.

توجيه الضوء: يمكن تغيير اتجاه الإضاءة عبر الشاشة لتوجيهها للخلف بدلاً من تسليطها مباشرة على وجهك (أو شريكك) عند الاستيقاظ.

الصوت المحيطي: يحتوي الجهاز على مكبر صوت بقطر 50 ملم مع شبكة صوتية بزاوية 360 درجة في الأسفل. فلسفة الصوت: أوضح الرئيس التنفيذي “أدريان كانوسو” (مهندس صوتيات ومصمم صناعي سابق) أن مكبرات الصوت التقليدية توجه الصوت مثل “شعاع الليزر”، وهو أمر غير مريح. بينما يقوم Dreamie بتشتيت الصوت (Diffused sound) لملء الغرفة بجودة غنية عند مستويات صوت منخفضة، فالهدف هو الجودة لا الارتفاع الصاخب.



السعر والتوافر:

السعر: يبلغ سعر الجهاز 250 دولاراً .

الحالة: بدأ الشحن مؤخراً بعد حملة تمويل جماعي ناجحة.

التحديثات: ستصل بعض الميزات (مثل البودكاست ورؤى النوم) عبر تحديثات مجانية عبر الهواء (OTA) في وقت لاحق من هذا الشهر.

تغطية معرض CES 2026: يقام المعرض في لاس فيغاس من 4 إلى 9 يناير. وكالمعتاد، يتواجد فريق Engadget في الموقع لتغطية كافة الأخبار والمنتجات، بما في ذلك أحدث إصدارات Samsung وLG وNVIDIA. لا تزال هناك مؤتمرات صحفية مرتقبة يوم الإثنين لشركتي Sony Afeela وAMD.

المصدر: