تكنولوجيا: إنتل في CES 2026: رهان على معالجات Core Ultra Series 3 لتدشين “عودة” قوية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حضرت شركة Intel إلى معرض CES 2026 للإعلان عن ولادة سلسلة Core Ultra Series 3، وهي مجموعة جديدة من الرقائق التي تعد بتقديم “أداء استثنائي”. تقول الشركة إن المعالجات المحمولة، التي كانت تعرف سابقاً باسم رمز Panther Lake، توفر رسوميات رائعة وعمر بطارية طويل بجانب القوة الهائلة.

ولأول مرة، تم اعتماد هذا السيليكون لحالات الاستخدام المدمجة والصناعية (Embedded and Industrial)، بما في ذلك الروبوتات والمدن الذكية. ولكن، كحال العديد من قصص إنتل مؤخراً، يحمل هذا الإطلاق الكثير من المعاني الضمنية والسياقات المعقدة.

المواصفات الفنية: ظاهرياً، تبدو هذه الرقائق رائدة وقوية، وتأتي ضمن فئات:

الفئات: تتوفر في نطاقات Core Ultra 7 و 9 ، بالإضافة إلى Core X7 و X9 .

الرسوميات: تأتي مزودة بـ 12 نواة رسومية من نوع Xe (بدلاً من الأربعة المعتادة).

المعالجة: توفر جميعها تقريباً إجمالي 16 نواة وخيط معالجة (Threads).

الذكاء الاصطناعي: تتمتع جميعها (باستثناء اثنتين) بأداء كلي لوحدة المعالجة العصبية (NPU) يبلغ 50 PTOPS.

لماذا تُعد هذه الرقائق مهمة؟ (عملية 18A) ستكتسب هذه الرقائق شهرة لسببين رئيسيين:

تدعي إنتل أنها الرقائق الأكثر تقدماً التي تم تصنيعها داخل الولايات المتحدة على الإطلاق. أنها الأولى التي يتم تصنيعها باستخدام عملية التصنيع “18A” التي طال انتظارها من إنتل.

ما هي 18A؟ هي اختصار لـ 18 أنجستروم (Angstrom)، وهو مقياس أصغر بكثير من النانومتر. تعادل 18 أنجستروم تقريباً 1.8 نانومتر، مما يضع إنتل في نفس المستوى التقني لعملية التصنيع الأكثر تقدماً (N2) المتاحة لدى منافستها TSMC في تايوان.

سياق الشركة والقيادة: كانت عملية 18A ركيزة أساسية في خطة الإنقاذ للمدير التنفيذي السابق “بات جيلسنجر” لإعادة إنتل إلى القمة. لكن لسوء الحظ، لم تأتِ هذه العودة بالسرعة الكافية لمنع الإطاحة به في نهاية عام 2024. وما زاد الوضع تعقيداً التقارير التي أشارت في أغسطس 2025 إلى أن الشركة كانت لا تزال تعاني من انخفاض العائدات الإنتاجية ومعدلات عيوب عالية.

ومع ذلك، صرح الرئيس التنفيذي الجديد لشركة إنتل، “ليب بو تان”، في معرض CES بأن الشركة تسبق الجدول الزمني حالياً في زيادة إنتاج 18A، مما قد يمثل نقطة تحول مهمة في سوق الرقائق العالمي.

التوافر: توقع رؤية هذه الرقائق في أجهزة الكمبيوتر المحمول من الشركات الكبرى المعتادة مثل HP، Acer، Lenovo، Dell، Samsung وغيرها خلال هذا العام.

تغطية معرض CES 2026: يقام المعرض في لاس فيغاس من 4 إلى 9 يناير. وكالمعتاد، يتواجد فريق Engadget في الموقع لتغطية كافة الأخبار والمنتجات، بما في ذلك أحدث إصدارات Samsung وLG وNVIDIA. لا تزال هناك مؤتمرات صحفية مرتقبة يوم الإثنين لشركتي Sony Afeela وAMD.

المصدر: