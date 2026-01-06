تكنولوجيا: Boston Dynamics تعلن عن النسخة الجاهزة للإنتاج من روبوت “Atlas” في معرض CES 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد سنوات طويلة من الاختبارات (التي شملت إجباره على الرقص)، أعلن روبوت Atlas من شركة Boston Dynamics دخوله مرحلة الإنتاج الفعلي. وصرحت الشركة بأن النسخة النهائية للمنتج يتم تصنيعها حالياً، وأن أولى الشركات التي ستحصل على الروبوت هي Hyundai (المساهم الأكبر في Boston Dynamics) وشركة Google DeepMind (شريك الذكاء الاصطناعي الجديد للشركة).

المواصفات والقدرات الصناعية: وفقاً للشركة، فإن هذه النسخة المخصصة للمؤسسات (Enterprise version) مصممة خصيصاً مع وضع “الاستمرارية والموثوقية” في الاعتبار، وتمتلك القدرات التالية:

طرق التحكم: يمكن لـ Atlas العمل بشكل مستقل (ذاتياً)، أو عبر مشغل عن بعد (Teleoperator)، أو من خلال “واجهة توجيه لوحية” (Tablet steering interface).

القوة والأبعاد: يتمتع الروبوت بمدى وصول يصل إلى 7.5 قدم (حوالي 2.3 متر)، وقدرة على رفع أوزان تصل إلى 110 أرطال (حوالي 50 كجم).

التحمل: يمكنه العمل في درجات حرارة تتراوح بين -4 و 104 درجة فهرنهايت (من -20 إلى 40 درجة مئوية تقريباً).

المهام: قادر على أداء مجموعة واسعة من المهام الصناعية.

وفي تعليقه على الإعلان، قال “روبرت بلايتر”، الرئيس التنفيذي للشركة: “هذا هو أفضل روبوت قمنا ببنائه على الإطلاق. سيحدث أطلس ثورة في طريقة عمل الصناعة، وهو يمثل الخطوة الأولى نحو هدف طويل الأمد حلمنا به منذ كنا أطفالاً”.

التطور التقني: تستعرض Boston Dynamics عملها على الروبوتات البشرية علنياً منذ عام 2011 (كمشروع لـ DARPA). ومنذ ذلك الحين، مر الروبوت بعدة نماذج وتعديلات، أبرزها التحول الجذري من التصميم الهيدروليكي إلى تصميم كهربائي بالكامل في عام 2024.

خطط النشر والشركاء:

Hyundai: تخطط لاستخدام Atlas في مصانع سياراتها بحلول عام 2028 ، مع التركيز على مهام مثل ترتيب تسلسل القطع. وبحلول عام 2030 ، تأمل الشركة أن تمتد مسؤوليات الروبوت لتشمل تجميع المكونات، والتعامل مع الأحمال الثقيلة، والعمليات المعقدة الأخرى.

Google DeepMind: تتسلم روبوتات Atlas للعمل على دمج نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية الخاصة بها Gemini Robotics في نظام Boston Dynamics.

تغطية معرض CES 2026: يقام المعرض في لاس فيغاس من 4 إلى 9 يناير. وكالمعتاد، يتواجد فريق Engadget في الموقع لتغطية كافة الأخبار والمنتجات، بما في ذلك أحدث إصدارات Samsung وLG وNVIDIA. لا تزال هناك مؤتمرات صحفية مرتقبة يوم الإثنين لشركتي Sony Afeela وAMD.

