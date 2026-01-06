تكنولوجيا: Uber تكشف عن تصميم التاكسي الآلي (Robotaxi) الخاص بها في معرض CES 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبحت شركة Waymo أمام منافسة مرئية وواضحة، حيث كشفت Uber عن تصميم سيارة الأجرة الآلية (Robotaxi) الخاصة بها، والمقرر إطلاقها في سان فرانسيسكو في وقت لاحق من هذا العام. تأتي هذه السيارة ثمرة للشراكة التي أُعلن عنها في يوليو بين Uber وLucid وNuro. ولا تزال الخطة قائمة لنشر ما لا يقل عن 20,000 سيارة كهربائية من نوع Lucid تستخدم تقنية القيادة الذاتية “Nuro Driver” وتكون متاحة عبر منصة Uber.

حالة المشروع والاختبارات:

التصميم: التصميم الذي تم الكشف عنه هو “تصميم مخصص للإنتاج” (Production intent)، مما يعني احتمالية وجود تعديلات طفيفة على النسخة النهائية التي ستنزل إلى الشوارع.

الاختبارات: بدأت الشراكة اختبارات الطريق بالفعل الشهر الماضي في منطقة خليج سان فرانسيسكو، حيث استخدمت Nuro أكثر من 100 نموذج أولي تحت إشراف مشغلين للمركبات ذاتية القيادة.

المواصفات الخارجية والتجهيزات:

السيارة الأساسية: التاكسي الآلي هو نسخة معدلة من سيارة Lucid Gravity .

المستشعرات: يتميز بنظام استشعار متعدد الأطراف يشمل كاميرات عالية الدقة، ومستشعرات “ليدار” (Lidar)، ورادار.

الهالة (Halo): يتضمن التصميم “هالة” مثبتة على سقف السيارة، تعمل على زيادة مجال رؤية المستشعرات، وتعمل في الوقت نفسه كشاشة تستخدم مصابيح LED لعرض معلومات مفيدة للركاب في الخارج.

المقصورة الداخلية وتجربة الركاب: صممت Uber “تجربة الراكب داخل المركبة” لتوفر المزايا التالية:

السعة: تستوعب السيارة 6 ركاب مع مساحة للأمتعة.

التحكم: توجد شاشة داخلية تتيح للركاب تفعيل تدفئة المقاعد، ضبط التكييف، وتشغيل الموسيقى.

الأمان والمعلومات: توفر الشاشة خيارات للطوارئ (مثل الاتصال بالدعم أو طلب التوقف)، كما تعرض المسار المخطط له وقرارات القيادة في الوقت الفعلي (مثل التفاعل مع المشاة، إشارات المرور، وتغيير المسارات) لطمأنة الركاب.

الإنتاج والإطلاق: ينتظر التصميم المصادقة النهائية، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في مصنع Lucid في ولاية أريزونا في وقت لاحق من هذا العام. وسيتم عرض السيارة في معرض CES 2026 قبل إطلاقها الرسمي المخطط له في أواخر عام 2026.

تغطية معرض CES 2026: يقام المعرض في لاس فيغاس من 4 إلى 9 يناير. وكالمعتاد، يتواجد فريق Engadget في الموقع لتغطية كافة الأخبار والمنتجات، بما في ذلك أحدث إصدارات Samsung وLG وNVIDIA. لا تزال هناك مؤتمرات صحفية مرتقبة يوم الإثنين لشركتي Sony Afeela وAMD.

