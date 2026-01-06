تكنولوجيا: HP تكشف عن Omen Max 16 المُحدّث بشاشة OLED وبطاقة RTX 5090 ضمن معرض #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت HP خلال CES 2026 عن الإصدار المُحدّث من حاسب الألعاب HyperX Omen Max 16، والذي لا يراهن على الخفة بقدر ما يركز على الأداء العالي والمواصفات الرائدة.

تتيح الشركة تزويد الحاسب بمعالجات جديدة من Intel وAMD، ورغم عدم إعلان الطرازات رسميًا، يُرجَّح أن تصل نسخة AMD إلى Ryzen AI 9 HX 475، بينما تعتمد نسخة Intel على معالجات Panther Lake عالية الأداء.

وفي هذا السياق، تدعم نسخة Intel بطاقة Nvidia RTX 5090 Laptop، ما يرفع إجمالي استهلاك الطاقة إلى 300 واط.

تسمح HP بتجهيز نسخة Intel بذاكرة DDR5 بسعة تصل إلى 64 جيجابايت بسرعة 5600 MT/s، في حين تكتفي نسخة AMD بحد أقصى 48 جيجابايت. ولضمان ثبات الأداء تحت الضغط، أعادت الشركة تصميم نظام التبريد، كما عززت تجربة الاستخدام بلوحة مفاتيح ذات معدل استجابة مرتفع.

تأتي الشاشة كأحد أبرز عناصر القوة، إذ يمكن تزويد الحاسب بلوحة OLED بمعدل تحديث 240 هرتز ودقة 2560×1600 بكسل، مع زمن استجابة 0.2 مللي ثانية وسطوع HDR يصل إلى 1100 نتس.

وإلى جانب ذلك، يدعم الجهاز مجموعة منافذ غنية، تشمل منفذين Thunderbolt 4 أو USB4 في نسختي Intel وAMD.

تشمل المواصفات الأخرى دعم وحدات تخزين PCIe 5 بسعة تصل إلى 2 تيرابايت، وبطارية بسعة 83 واط/ساعة، ونظام صوتي مزدوج مدعوم بتقنية DTS:X Ultra. وحتى الآن، لم تكشف HP عن السعر الرسمي، على أن يُطرح HyperX Omen Max 16 المُحدّث في الأسواق خلال ربيع 2026.

