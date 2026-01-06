تكنولوجيا: Ugreen تطلق منصة أمان منزلي ذكي #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Ugreen عن منصة أمان منزلي ذكي جديدة خلال معرض CES 2026 في لاس فيغاس يوم 5 يناير 2026. تتكون المنصة من كاميرا أمان خارجية وكاميرا جرس باب، مع مركز تحكم مركزي يدعم الاتصال عبر Wi-Fi وBluetooth.

تتميز الكاميرا الخارجية بدقة 4K مع رؤية ليلية ملونة، وكشف حركة مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتمييز الأشخاص والمركبات والحيوانات، ومقاومة للماء IP67، وبطارية تدوم حتى 6 أشهر. أما كاميرا جرس الباب فتدعم دقة 2K، مع زاوية رؤية 180 درجة، وتخزين محلي عبر بطاقة microSD، وإشعارات فورية عبر التطبيق.

يعمل النظام بدون اشتراك سحابي إلزامي، مع دعم تطبيق Ugreen Home للتحكم والتكامل مع Alexa وGoogle Assistant. لم تعلن Ugreen عن أسعار محددة، لكن يُتوقع أن تبدأ الكاميرا الخارجية من 150 دولارًا والجرس من 100 دولار، مع توفر في الأسواق خلال النصف الأول من عام 2026.