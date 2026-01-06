تكنولوجيا: Ring تعيد إطلاق مجموعة مستشعرات المنزل الذكي #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Ring عن إعادة إطلاق مجموعتها من مستشعرات المنزل الذكي خلال CES 2026 في لاس فيغاس يوم 5 يناير 2026، مع تحسينات في التصميم والأداء. تشمل المجموعة مستشعرات للأبواب والنوافذ، وكاشف حركة، وكاشف تسرب الماء، وكاشف دخان وأول أكسيد الكربون.

تتميز المستشعرات الجديدة بتصميم أصغر وأنحف، مع بطارية تدوم حتى 3 سنوات، واتصال أقوى عبر Z-Wave لتكامل أفضل مع أنظمة Ring وAlexa. تدعم الكشف الدقيق مع تقليل الإنذارات الكاذبة، وإشعارات فورية عبر تطبيق Ring.

يبدأ سعر المستشعرات الفردية من 30 دولارًا أمريكيًا، مع حزم متعددة تبدأ من 100 دولار، وهي متاحة للشراء الآن في الأسواق الأمريكية والأوروبية.