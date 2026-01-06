تكنولوجيا: Razer تكشف عن تصور Project Madison كرسي ألعاب باهتزاز وإضاءة تفاعلية #CES2026

علوم وتكنولوجيا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Razer عن تصور جديد لكرسي الألعاب Project Madison خلال CES 2026 في لاس فيغاس . يتميز الكرسي بإضاءة تفاعلية RGB تتغير حسب الأحداث في اللعبة، وصوت محيطي مدمج، واهتزاز متعدد المناطق (multi-zone haptics) لتجربة غامرة.

يحتوي على مكبرات صوت مدمجة تدعم Dolby Atmos، ومحركات اهتزاز في المقعد والظهر والذراعين للرد على الأحداث مثل الانفجارات أو التصادمات، مع إضاءة Chroma RGB تتكامل مع ألعاب Razer. يدعم التحكم عبر تطبيق Razer Synapse، مع تصميم مريح للجلسات الطويلة.

لم تعلن Razer عن سعر أو توفر تجاري، حيث يبقى الكرسي مفهومًا حاليًا، مع احتمال إصدار نسخة تجارية في المستقبل.

 

