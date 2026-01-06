تكنولوجيا: Razer تكشف عن تصميم جديد لسماعة Project Motoko في #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Razer عن سماعة الألعاب المفهومية Project Motoko خلال CES 2026 في لاس فيغاس يوم 5 يناير 2026، وهي سماعة ترتدي كجهاز ارتدائي AI يجمع بين الألعاب والمساعدة اليومية.

تتميز بتصميم عصا مفتوحة مع ميكروفونات متقدمة وذكاء اصطناعي مدمج للنسخ الفوري والترجمة، ومساعد شخصي للمهام اليومية، مع صوت ألعاب عالي الجودة وإلغاء ضوضاء. تدعم السماعة تكامل مع ألعاب Razer وتطبيقات AI، مع بطارية طويلة.

لم تعلن Razer عن سعر أو توفر تجاري، حيث يبقى الجهاز مفهومًا، مع إمكانية تطويره للإصدار التجاري في المستقبل