تكنولوجيا: جهاز Asus Zenbook Duo 2026 يعد بالتفوق على سلفه في أربعة جوانب جوهرية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أزاحت شركة Asus الستار رسمياً عن جهازها الجديد Zenbook Duo (2026). وينضم هذا الجهاز إلى قائمة الحواسيب المحمولة الحديثة التي تعتمد على منصة Panther Lake من Intel، واعداً بتقديم نقلة نوعية تتفوق على الإصدار السابق في عمر البطارية، ومستوى الأداء، والتصميم، بالإضافة إلى تزويده بشاشات OLED جديدة بمعدل تحديث 144 Hz.
لقد نال إصدار عام 2025 من Zenbook Duo إعجابنا الكبير عند مراجعته في العام الماضي (والذي يبلغ سعره حالياً 1,692 دولاراً على Amazon)، بفضل التحسينات العديدة التي قدمها مقارنة بنسخة 2024. والآن، كشفت الشركة عن خليفته لعام 2026 بعد أن قدمت لمحة أولية عنه منذ قرابة الشهر.
باختصار، يعد Zenbook Duo (2026) بتجاوز قدرات سلفه في الأداء وعمر البطارية بفضل تبني منصة Panther Lake من Intel. وقد أوضحت Asus أن الجهاز سيأتي مدعوماً بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 32 GB وسعة تخزين تصل إلى 2 TB، مع معالج Core X9 لم يتم الإفصاح عن تفاصيله الدقيقة، ولكنه على الأرجح سيكون Core Ultra X9 388H.
علاوة على ذلك، سمح تصميم البطارية المزدوجة الجديد لشركة Asus بتزويد نسخة هذا العام من Zenbook Duo بسعة إجمالية تبلغ 99 Wh. ورغم هذه القدرة العالية، يزن الجهاز 1.65 كجم فقط، مع هيكل أصغر بنسبة 5% مقارنة بالإصدار السابق. كما يتميز الجهاز بشاشتي OLED قياس 14 بوصة، توفران دقة عرض 2.8K ومعدل تحديث 144 Hz، مع سطوع يصل في ذروته إلى 1,000 شمعة (nits)، مع الحفاظ على تغطية كاملة بنسبة 100% للنطاق اللوني DCI-P3.
فيما يخص المنافذ والصوتيات، زودت Asus الجهاز بمنفذ Thunderbolt 4 واحد على كل جانب، إلى جانب منافذ أخرى متعددة. كما يضم الجهاز نظاماً صوتياً مكوناً من ستة مكبرات صوت، يشتمل على مكبري صوت ستيريو موجهين للأمام. ورغم أن Asus لم تؤكد الأسعار أو تفاصيل التوفر الكاملة حتى الآن، إلا أنها أشارت إلى أن Zenbook Duo (2026) سيصل إلى أسواق بعض الدول قبل نهاية الشهر الجاري.