تكنولوجيا: شركة GMKtec تكشف تفاصيل إطلاق جهاز EVO-T2 المصغر الجديد مع تأكيد دعم OCuLink و 10 Gbps Ethernet

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة GMKtec معلومات الإطلاق وتفاصيل متنوعة أخرى حول أول جهاز كمبيوتر مصغر (mini-PC) تنتجه استناداً إلى منصة Intel Panther Lake. ومن المقرر أن يظهر جهاز GMKtec EVO-T2 لأول مرة مع خيارات متعددة من المعالجات الجديدة، كما سيقدم مواصفات قوية تشمل سعة تخزين تصل إلى 16 TB وذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X بحجم يصل إلى 128 GB.

وقد شاركت GMKtec المزيد من التفاصيل حول الجهاز الذي يعد خليفة لإصدار العام الماضي EVO-T1 (المتوفر حالياً بسعر 999.99 دولاراً على Amazon). بعد أن تم استعراضه لأول مرة في أواخر نوفمبر الماضي، عادت GMKtec للإشارة إلى EVO-T2 قبيل انطلاق معرض CES 2026. ومع كشف Intel الكامل الآن عن تفاصيل سلسلة Panther Lake، قدمت GMKtec بدورها رؤى أعمق حول جهازها الجديد.

في وقت سابق، أكدت GMKtec أن EVO-T2 سيتوفر مع معالج Core Ultra X9 388H، الذي يُعد أقوى معالجات Intel Panther Lake المخصصة للأجهزة المحمولة. وبناءً على بيان صحفي صدر مؤخراً، سيكون الجهاز قابلاً للتكوين بخيارات أخرى تشمل معالجي Core Ultra 5 338H و Core Ultra X7 368H، واللذين يأتيان بعدد أقل من أنوية المعالجة المركزية أو وحدة معالجة رسومات مدمجة (iGPU) أبطأ مقارنة بطراز Core Ultra X9 388H.

إضافة إلى ذلك، توضح GMKtec أن هذه المعالجات ستوفر طاقة تصميم حرارية ديناميكية (dynamic TDP) تصل إلى 80 واط. وستدعم الشركة هذه القوة بذاكرة LPDDR5X تصل إلى 128 GB، وسعة تخزين هائلة تصل إلى 16 TB موزعة عبر شقوق مزدوجة تدعم معايير PCIe 4.0 و PCIe 5.0.

وعلاوة على ذلك، يستفيد EVO-T2 من تقنيات اتصال متقدمة تشمل OCuLink و USB4، بالإضافة إلى منافذ Ethernet بسرعات 2.5 Gbps و 10 Gbps. وقد حددت GMKtec موعد الإطلاق الرسمي لجهاز EVO-T2 في وقت لاحق من الربع الحالي، إلا أن معلومات التسعير لا تزال غير معروفة حتى الآن.

