تكنولوجيا: إطلاق جهاز Asus Zenbook A16: حاسوب Ultrabook جديد بشاشة OLED مقاس 16 بوصة ومعالج Snapdragon X2 Elite Extreme وذاكرة 48 GB

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يُمثل جهاز Zenbook A16 توسعاً جديداً لسلسلة Zenbook A الناشئة من شركة Asus. وقد تم تجهيز هذا الجهاز بأحدث شرائح Qualcomm من نوع Snapdragon X2 Elite Extreme وذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 48 GB. كما يتميز Zenbook A16 ببطارية سعة 70 Wh وشاشة OLED بمعدل تحديث 120 Hz، مما يجعله منافساً قوياً في فئة حواسيب الـ Ultrabook مقاس 16 بوصة.

في العام الماضي، قدمت Asus جهاز Zenbook A14 (المتوفر حالياً بسعر 665 دولاراً على Amazon) كبديل خفيف الوزن يعمل بمعالجات Qualcomm Snapdragon لجهاز Zenbook S14. وبالتزامن مع معرض CES 2026، قامت Asus بتحديث Zenbook A14 بنموذج يعمل بمعالج Snapdragon X2 Elite الذي يعد بتقديم عمر بطارية يمتد لعدة أيام. ولم تكتفِ الشركة بذلك، بل عززت هذا الحاسوب مقاس 14 بوصة بإطلاق نسخة أكبر مقاس 16 بوصة.

يحمل الجهاز الجديد اسم Zenbook A16، ويسير على خطى Zenbook S16 بتصميم يتميز بهيكل نحيف، وبطارية كبيرة، ونظام تبريد مزدوج المراوح. وكما يظهر، زودت Asus جهاز Zenbook A16 بشاشة OLED بدقة 3K، ومعدل تحديث 120 Hz، وسطوع يصل إلى 1,100 شمعة (nits)، بالإضافة إلى بطارية سعة 70 Wh ودعم لاتصال Wi-Fi 7. كما تشهد هذه النسخة عودة مادة Ceraluminium المميزة، إلى جانب لوحة اللمس Smart Gesture Touchpad ومفاتيح الكيبورد المقاومة للتلطخ (smudge-free).

من الناحية التقنية، يضم Zenbook A16 شريحة Snapdragon X2 Elite Extreme التي تحتوي على 18 نواة من نوع Oryon مع قدرة تصميم حراري (TDP) تبلغ 65 واط، مدعومة بذاكرة RAM سعة 48 GB وقرص تخزين SSD بسعة 1 TB.

كل هذه المكونات القوية تأتي داخل هيكل يزن 1.2 كجم فقط ويتراوح سُمكه بين 13.8 و 16.5 ملم. ويحتوي الهيكل أيضاً على مجموعة متنوعة من منافذ الإدخال والإخراج تشمل HDMI 2.1، و USB4، و USB Type-A، وقارئ بطاقات SD 4.0. وتأمل Asus حالياً في بدء بيع Zenbook A16 خلال الربع الحالي، إلا أن تاريخ الإطلاق المحدد ومعلومات التسعير لا تزال غير معروفة حتى الآن.