تكنولوجيا: Navee تكشف عن دراجات السكوتر الكهربائية الجديدة UT5 Max و UT5 Ultra X و NT5 Ultra X في معرض CES 2026

أزاحت شركة Navee الستار رسمياً عن أحدث إصداراتها من دراجات السكوتر الكهربائية (e-scooters) الموجهة للأداء العالي، وهي UT5 Max، و UT5 Ultra X، و NT5 Ultra X، وذلك خلال مشاركتها في معرض CES 2026.

يوفر الطرازان الأولان سرعات قصوى تبلغ 31.3 ميلاً في الساعة (50 كم/ساعة) و44 ميلاً في الساعة (70 كم/ساعة) على التوالي، بينما يأتي الطراز الأخير بسرعة تصل إلى 40 ميلاً في الساعة (64.3 كم/ساعة). وتشترك جميع الطرازات الثلاثة في ميزات متقدمة تشمل نظام مكابح ثلاثي، ومصابيح أمامية بخاصية الاستشعار التلقائي، وعناصر تحكم عبر التطبيق، ودعم لخاصية Apple Find My، بالإضافة إلى تصنيف IPX6 لمقاومة الماء.

وبهذا الإطلاق، توسع Navee محفظتها بمنتجات تركز على تحسينات ملموسة في المدى، والقوة، والمزايا التقنية. وإلى جانب هذه السكوترات الثلاثة، أعلنت الشركة أيضاً عن الدراجة الترابية للطرق الوعرة Storm X Pro، وعربة الجولف Eagle F1X، وسكوتر NT5 Max.

طرازا Navee UT5 Max و UT5 Ultra X

يتميز كل من Navee UT5 Max و UT5 Ultra X بتصميم مستوحى من السيارات الخارقة (supercar-inspired). ويشترك هذان الطرازان الرائدان في العديد من المواصفات، بما في ذلك شاشة LED مقاس 3.5 بوصة، وتصنيف IPX6 لمقاومة الماء، وقدرة تحمل حمولة قصوى تصل إلى 330 رطلاً (150 كجم). كما يضمان إطارات “تيوبلس” (tubeless) ذاتية المعالجة مقاس 12 بوصة، وإضاءة أمامية بقوة 6 واط، وإشارات انعطاف، وتحكم عبر التطبيق، بالإضافة إلى نظام تعليق هيدروليكي مزدوج في الأمام وهيدروليكي قابل للتعديل في الخلف، ومكابح قرصية مزدوجة.

الفروقات في الأداء:

Navee UT5 Max: يوفر قوة قصوى تبلغ 2200 واط، مما يمنحه سرعة قصوى تصل إلى 31 ميلاً في الساعة (50 كم/ساعة) وقدرة على صعود مرتفعات بنسبة انحناء 32%. ويوفر هذا الطراز مدى يصل إلى 63 ميلاً (100 كم) بفضل بطارية بسعة 716 Wh.

Navee UT5 Ultra X: يعد هذا الطراز الأقوى، حيث يتميز بقوة قصوى تبلغ 2200 واط × 2. ويصل لسرعة قصوى تبلغ 43.5 ميلاً في الساعة (70 كم/ساعة) مع قدرة على صعود مرتفعات بنسبة 45%. أما بالنسبة للمدى، فيوفر 88 ميلاً (140 كم) بفضل بطارية أكبر بسعة 1284 Wh.

يتميز طراز UT5 Ultra X بمواصفات إضافية غير موجودة في إصدار Max، تشمل مصباحاً أمامياً أقوى بقدرة 12 واط، وبوقاً إلكترونياً، ومكابح قرصية زيتية (oil disc brakes) أمامية وخلفية، ومقاومة توجيه قابلة للتعديل.

من حيث الأبعاد، يتطابق الطرازان في القياسات (1346 × 1260 × 620 ملم). أما بالنسبة للأسعار، فيأتي Navee UT5 Max بسعر 1,499.99 دولاراً، بينما يبلغ سعر UT5 Ultra X حوالي 2,499.99 دولاراً.

طراز Navee NT5 Ultra X

من الناحية التصميمية، يتشابه Navee NT5 Ultra X بشكل كبير مع طراز UT5 Ultra X، حيث يحمل نفس الطابع المستوحى من السيارات الخارقة، ولكنه مصمم خصيصاً للاستخدام على الطرق الوعرة (off-roading).

يحتوي هذا الطراز على محركات بقوة قصوى تبلغ 2400 واط × 2، مما يوفر سرعة قصوى تصل إلى 41 ميلاً في الساعة (65 كم/ساعة). وعلاوة على ذلك، يمكنه تسلق مرتفعات بنسبة انحناء تصل إلى 40% مع حمل راكب بوزن يصل إلى 330 رطلاً (150 كجم). يقترن هذا المحرك عالي الأداء ببطارية كبيرة سعتها 716.04 Wh توفر مدى يصل إلى 50 ميلاً (80 كم) في الشحنة الواحدة.

تشمل أبرز مواصفات Navee NT5 Ultra X الأخرى: شاشة LED مقاس 5 بوصات، وتصنيف IPX6 لمقاومة الماء، وحمولة قصوى 150 كجم، وإطارات “تيوبلس” ذاتية المعالجة مقاس 10.5 بوصة. كما يضم مصباحاً أمامياً بقوة 6 واط، وإشارات انعطاف، وتحكماً عبر التطبيق، ونظام تعليق تلسكوبي مزدوج في الأمام ونوابض في الخلف، بالإضافة إلى مكابح قرصية مزدوجة مع نظام EABS.

يبلغ سعر Navee NT5 Ultra X حوالي 1,799 دولاراً، ولم تتوفر معلومات حول موعد توفره في الأسواق حتى وقت كتابة هذا التقرير.

