تكنولوجيا: CES 2026: Dreame تقدم مكنسة روبوتية تتسلق السلالم الكاملة #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Dreame عن نموذج مفهومي جديد لمكنسة روبوتية خلال معرض CES 2026 في لاس فيغاس يوم 5 يناير 2026، وهو يتميز بأرجل ميكانيكية تتيح له صعود السلالم الكاملة الحجم. يُعد هذا النموذج خطوة تجريبية لتجاوز قيود المكانس الروبوتية التقليدية التي تعتمد على العجلات وتتعثر أمام السلالم أو العوائق العالية.

يحتوي الروبوت على أربع أرجل قابلة للطي والتمدد، تعمل بمحركات دقيقة لرفع الجسم وصعود الدرجات واحدة تلو الأخرى، مع الحفاظ على توازنه أثناء الحركة. يعتمد على مستشعرات LiDAR وكاميرات لرسم خرائط المنزل وكشف السلالم، مع نظام شفط قوي وفرشاة دوارة للتنظيف أثناء الصعود أو النزول. يمكن للأرجل الرجوع إلى وضع العجلات للحركة السريعة على الأرضيات المستوية.

في العرض، أظهر الروبوت قدرته على صعود سلم منزلي كامل دون مساعدة، مع حركات تبدو “مخيفة قليلاً” بسبب التصميم الميكانيكي الذي يشبه الحشرات أو الروبوتات الصناعية. لم تعلن Dreame عن سعر أو تاريخ توفر تجاري، حيث يبقى الجهاز نموذجًا مفهوميًا، مع احتمال تطويره للإصدار التجاري في السنوات القادمة إذا نجح في الاختبارات.

يُنظر إلى هذا النموذج كحل محتمل لمشكلة المنازل متعددة الطوابق، حيث تتطلب المكانس الروبوتية الحالية نقلًا يدويًا بين الطوابق.