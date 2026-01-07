تكنولوجيا: Corsair تطلق Galleon 100 SD بلوحة Stream Deck مدمجة #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Corsair عن لوحة مفاتيح الألعاب الجديدة Galleon 100 SD خلال معرض CES 2026 في لاس فيغاس يوم 5 يناير 2026، وهي أول لوحة مفاتيح ألعاب من الشركة تدمج وحدة تحكم Stream Deck مدمجة. يجمع الجهاز بين لوحة مفاتيح ميكانيكية عالية الأداء ووحدة تحكم Stream Deck لتسهيل الوصول إلى الأوامر أثناء اللعب أو البث.

يحتوي Galleon 100 SD على شاشة بحجم 5 بوصات تعرض إحصائيات اللعبة ذات الصلة، و12 زرًا قابلًا للبرمجة لتنفيذ الأوامر، ومقبضين دوارين (rotary encoders)، وأزرار اختصار للوصول السريع إلى القدرات أو إدارة المخزون دون الدخول إلى القوائم. يمكن تحميل ملفات تعريف جاهزة لألعاب محددة من سوق Elgato Marketplace، مما يلغي الحاجة إلى برمجة يدوية. كما يدعم الجهاز استخدامات أخرى مثل التحكم في البث أو الأجهزة المنزلية الذكية أو المهام الإبداعية.

تعتمد اللوحة على مفاتيح MLX Pulse الميكانيكية المضبوطة لتفعيل سريع ورد فعل لمسي سلس، مع معدلات استطلاع تصل إلى 8000 هرتز لنقل الضغطات أسرع بثماني مرات من اللوحات القياسية. يأتي بهيكل ألمنيوم متين مع هيكل gasket وست طبقات لتخفيف الصوت، ومسند راحة مبطن، وإضاءة RGB قابلة للتخصيص.

يبلغ سعر Galleon 100 SD 350 دولارًا أمريكيًا، وهو متاح للشراء فورًا من موقع Corsair الرسمي ومتاجر التجزئة.