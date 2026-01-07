تكنولوجيا: #CES2026: إطلاق Lenovo Chromebook Plus i 15 بمعالج Intel Core i3 N-Series وخيار شاشة لمس 120 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت لينوفو عن إطلاق Chromebook Plus i 15، وهو حاسب محمول يعمل بنظام ChromeOS ويأتي بشاشة كبيرة قياس 15.3 بوصة، ليستهدف المستخدمين الذين يفضلون مساحات عرض أوسع على أجهزة Chromebook، مع وعد بعمر بطارية ممتد. ومن المتوقع أن يبدأ سعر الجهاز من 469.99 دولار، على أن يتوفر رسميًا خلال الربع الثاني من عام 2026.

يعتمد الجهاز على معالج Intel Core i3-N355، ويعمل بنظام ChromeOS مدعومًا بميزات جوجل للذكاء الاصطناعي. وتزوّد لينوفو الحاسب بذاكرة LPDDR5 بسعة 8 جيجابايت، مع خيارات تخزين UFS بسعة 128 أو 256 جيجابايت، بينما تتولى الرسوميات المدمجة Intel UMA مهام العرض.

وتقدّم الشاشة لوحة IPS بقياس 15.3 بوصة بدقة 1920 × 1200 ونسبة عرض 16:10، مع سطوع يصل إلى 400 نتس. وتطرح لينوفو أيضًا خيار شاشة لمس بمعدل تحديث 120 هرتز وتغطية كاملة لألوان sRGB، ما يعزز تجربة الاستخدام سواء في العمل أو الترفيه. أما الصوت، فيخرجه زوج من مكبرات الصوت بقدرة 2 واط لكل منها، ومضبوطة بتقنية Waves.

وتدعم بطارية بسعة 65 واط/ساعة تشغيل الجهاز لمدة تصل إلى 11 ساعة في ظروف الاستخدام العادية. ويضم الحاسب لوحة مفاتيح كاملة الحجم مع لوحة أرقام، وقارئ بصمة مدمج، إلى جانب كاميرا ويب بدقة 5 ميجابكسل مزودة بغطاء خصوصية فعلي.

وفيما يخص الاتصال، يدعم الجهاز Wi-Fi 6E وBluetooth 5.3. وتشمل المنافذ منفذي USB-C 3.2 Gen 2، ومنفذ USB-A 3.2 Gen 1، ومنفذ HDMI 1.4b، وقارئ بطاقات microSD، بالإضافة إلى منفذ سماعات الرأس. ويتوفر Chromebook Plus i 15 بلوني الأزرق والرمادي، مع التزامه بمعايير المتانة العسكرية MIL-STD-810H.

