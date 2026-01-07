تكنولوجيا: #CES2026: الكشف عن Lenovo Yoga Mini i حاسب مكتبي صغير بمعالج Intel Core Ultra X7

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت لينوفو خلال فعاليات CES 2025 عن Yoga Mini i، وهو حاسب مكتبي صغير يعمل بنظام Windows 11 ومصمم خصيصًا للمساحات المحدودة مثل المكاتب الصغيرة والاستوديوهات ومساحات العمل المنزلية. ومن المتوقع أن يبدأ سعر الجهاز من 699.99 دولار، على أن يتوفر في الأسواق خلال شهر يونيو 2026.

تعتمد لينوفو في هذا الجهاز على هيكل أسطواني مصنوع من الألمنيوم بحجم لا يتجاوز 0.65 لتر ووزن يقارب 600 جرام، ما يجعله خيارًا مناسبًا للاستخدام المكتبي المدمج.

ورغم حجمه الصغير، تتيح الشركة تكوينه بمعالج يصل إلى Intel Core Ultra X7 358H، مع ذاكرة LPDDR5X بسعة تصل إلى 32 جيجابايت، وخيارات تخزين PCIe Gen 4 تصل إلى 2 تيرابايت.

تتولى الرسوميات المدمجة Intel UMA مهام المعالجة الرسومية، بينما تسوّق لينوفو الجهاز باعتباره Copilot+ PC، حيث يدعم مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي، مثل النسخ الفوري للصوت، والتلخيص المحلي، وتسريع تعدد المهام في التطبيقات المدعومة، دون الاعتماد الكامل على المعالجة السحابية.

وعلى صعيد الاتصال، يوفّر Yoga Mini i مجموعة منافذ واسعة تشمل منفذي Thunderbolt 4، ومنفذي USB-C 3.2 Gen 2 بوظائف كاملة، ومنفذ USB-A، ومنفذ HDMI 2.1 TMDS، إضافة إلى منفذ Ethernet بسرعة 2.5 جيجابت. وتؤكد لينوفو قدرة الجهاز على تشغيل ما يصل إلى أربع شاشات خارجية عالية الدقة في الوقت نفسه.

أما الاتصال اللاسلكي، فيدعم Wi-Fi 7 وBluetooth 6.0، كما يدمج تقنية استشعار التواجد عبر Wi-Fi، والتي تتيح الإيقاظ التلقائي للجهاز وإظهار تنبيهات محيطة بسيطة. ويُزوّد الحاسب بمحول طاقة USB-C بقدرة 100 واط.

