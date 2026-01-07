تكنولوجيا: #CES2026: لينوفو تستعرض ThinkPad Rollable XD كنموذج مفاهيمي يركز على الشاشات القابلة للتكيف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت لينوفو أنها ستعرض جهاز ThinkPad Rollable XD كنموذج إثبات مفهوم إلى جانب محفظتها الجديدة خلال CES 2026. ويعد هذا الجهاز بمثابة استكشاف للشركة حول كيفية تمكين الأجهزة القابلة للتكيف من دعم استخدامات الحوسبة بشكل أكثر مرونة وسياقية في المستقبل.

استنادًا إلى المواد التمهيدية، يعتمد ThinkPad Rollable XD Concept على شاشة قابلة للتمدد رأسيًا، مما يسمح بتغيير حجم الشاشة وفقًا للمهمة المطروحة.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التصميم في تحسين سير العمل الذي يستفيد عادة من المساحة الرأسية الإضافية، مثل تحرير المستندات، والبرمجة، أو تعدد المهام، دون زيادة حجم الجهاز عند إغلاقه.

وتصف لينوفو هذا الجهاز كجزء من أبحاثها الأوسع حول الأشكال الذكية والمدركة للسياق، وليس كمنتج تجاري. وحتى الآن، لم تُعلن الشركة عن أي مواصفات تقنية أو سعر أو موعد توفر الجهاز.

ويأتي هذا المفهوم في سياق تجارب لينوفو المستمرة مع الشاشات غير التقليدية، بعد النماذج الأولية السابقة لأجهزة ThinkPad القابلة للطي والثنائية الشاشة.

يهدف Rollable XD إلى استعراض إمكانية الفكرة وتجربة التفاعل مع المستخدم، مع عدم توضيح ما إذا كان آلية التمدد مصممة لاختبارات التحمل الفعلية خارج إطار العروض المفاهيمية.

