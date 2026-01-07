تكنولوجيا: #CES2026: جهاز Lenovo Legion Go 2 يحصل على نسخة SteamOS بسعر يبدأ من 1,199 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت لينوفو العام الماضي جهاز Legion Go S كأول جهاز محمول غير تابع لشركة Valve يعمل رسميًا بنظام SteamOS، كما أعلنت عن نسخة تعمل بنظام Windows. ومع ذلك، عندما كشفت الشركة عن Legion Go 2 خلال CES 2025، أكدت أنها لا تخطط لإصدار نسخة SteamOS للجهاز المحمول.

ورغم الإعلان الرسمي عن Legion Go 2 في سبتمبر 2025، كررت لينوفو خلال جلسة الأسئلة والأجوبة أنها لن توفر نسخة SteamOS رسميًا، على الرغم من ظهور صور ترويجية للجهاز وهو يعمل بهذا النظام.

إلا أن لينوفو أعلنت الآن رسميًا خلال CES 2026 عن إصدار Legion Go 2 بنظام SteamOS.

ويحمل إصدار SteamOS من Legion Go 2 نفس المواصفات التقنية للنسخة العاملة بنظام Windows. يأتي الجهاز بشاشة OLED قياس 8.8 بوصة بدقة 1920 × 1200، مع معدل تحديث 144 هرتز ونسبة عرض 16:10 وسطوع يصل إلى 500 نتس.

ويدعم الجهاز معالج AMD Ryzen Z2 Extreme، وذاكرة LPDDR5X بسعة تصل إلى 32 جيجابايت، وتخزين M.2 2242 PCIe SSD من الجيل الرابع بسعة تصل إلى 2 تيرابايت، مع فتحة microSD لإضافة ما يصل إلى 2 تيرابايت إضافية.

كما يشتمل الجهاز على Wi-Fi 6E وBluetooth 5.3 ومنفذ سماعات، ومكبرات صوت مزدوجة بقدرة 2 واط، وميكروفونات مزدوجة قريبة المدى، ومنفذي Type-C يدعمان USB 4.0 وDisplayPort 1.4 وPower Delivery 3.0. ويعتمد Legion Go 2 على بطارية بسعة 74 واط/ساعة، ويأتي مع شاحن بقوة 65 واط في العلبة.

ويتميز إصدار SteamOS من Legion Go 2 بنفس اللون الآسود كالنسخة العاملة بنظام Windows، على عكس Legion Go S الذي جاء بلون مختلف لكل نسخة.

ومن المقرر أن يتوفر الجهاز في يونيو 2026 بسعر يبدأ من 1,199 دولار، وهو أعلى قليلًا من نسخة Windows التي يبدأ سعرها من 1,099.99 دولار للطراز الأساسي المزود بمعالج Ryzen Z2، و16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، و1 تيرابايت تخزين.

