تكنولوجيا: #CES2026: موتورولا تطلق Moto Tag 2 بديل Apple AirTag مع دعم UWB وBluetooth 6.0 وعمر بطارية 500 يوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت موتورولا الإصدار التالي من جهازها Moto Tag 1 الذي أعلن عنه في 2024، وهو Moto Tag 2. ويعد هذا الجهاز بديلًا صغير الحجم لجهاز Apple AirTag، ويعمل كإكسسوار تتبع للأجهزة العاملة بنظام أندرويد، متكاملًا مع شبكة Google Find Hub.

ويتوافق Moto Tag 2 مع الهواتف التي تعمل بأندرويد 9 والإصدارات الأحدث، وحاصل على شهادة تفي بمتطلبات ملحقات Google Find Hub.

يدعم الجهاز تقنية Bluetooth 6.0 مع Channel Sounding إلى جانب تقنية Ultra-Wideband (UWB) لتوفير تتبع أكثر دقة على أجهزة أندرويد المدعومة والمزودة بعتاد UWB.

وتوضح موتورولا أن التتبع عبر UWB يتطلب أن يكون الجهاز ضمن نطاق 100 متر من جهاز أندرويد آخر متوافق مشارك في شبكة Find Hub، بينما تعتمد وظائف مشاركة الموقع والتتبع على تفعيل Bluetooth وخدمات الموقع على الهاتف المقترن.

ويزود Moto Tag 2 بالطاقة عبر بطارية قابلة للاستبدال من نوع CR2032، مع قدرة البطارية على العمل لأكثر من 500 يوم في الظروف العادية. كما يشتمل الجهاز على مكبر صوت مدمج بقوة 77 ديسيبل على بعد 10 سم، ما يسمح بإصدار تنبيهات صوتية عند البحث عن العناصر القريبة.

ويتميز الجهاز بأبعاد 31.9 × 31.9 × 8 ملم، مع هيكل مصنوع من البلاستيك والمعدن، ويحمل تصنيف IP68، ما يجعله مقاومًا للغبار وقادرًا على الصمود تحت الماء العذب حتى عمق 1.5 متر لمدة تصل إلى 30 دقيقة وفقًا للمعايير المخبرية. كما يدعم نطاق تشغيل من 0°C إلى 45°C.

وعلى صعيد الخصوصية، يحصل Moto Tag 2 على تشفير شامل end-to-end وتنبيهات عند اكتشاف تتبع غير مرغوب فيه، لإعلام المستخدمين إذا تم اكتشاف جهاز تتبع مجهول يتحرك معهم.

وتشمل الميزات الذكية الإضافية، والتي يمكن الوصول إليها عبر تطبيق Moto Tag، التحكم عن بُعد في الكاميرا، وإيجاد الهاتف، ومشاركة الموقع.

المصدر