تكنولوجيا: #CES2026: لينوفو تطلق سماعات Yoga PC Edition متوافقة مع أي جهاز Bluetooth

أعلنت لينوفو خلال CES 2026 عن إصدار جديد من السماعات المصممة لتكملة أجهزة Yoga، وهو Lenovo Headphones Yoga PC Edition، بعد أن قدمت في CES 2025 سماعات أذن اقتصادية كملحق لأجهزة ThinkPad X9، وسماعات TWS متوافقة مع أجهزة Yoga Gen 10 لعام 2025.

وتم تصميم النسخة الجديدة لتعمل مع الحاسوب المحمول Yoga Pro 9i بشاشة 16 بوصة، وشاشة Yoga Pro 27، وبقية أجهزة عائلة Yoga الجديدة.

تتميز Lenovo Headphones Yoga PC Edition بأنها سماعات فوق الأذن تدعم وضع الاتصال السلكي واللاسلكي، وتأتي بتقنية إلغاء الضوضاء النشط (ANC) مع نظام الصوت Sound by Bose.

وتعمل السماعات بتناغم مع أجهزة Yoga لتقديم صوت عالي الجودة دون تشويش عند استخدام الوضع السلكي مع تفعيل ANC. ولتحقيق ذلك، يتم تفعيل دوائر عزل الضوضاء الأساسية فقط، بينما تُعطّل معالجات الصوت الإضافية في الوضع السلكي، مما ينتج أداء ANC أوضح وأكثر طبيعية دون التأثير على جودة الصوت.

تدعم السماعات أيضًا تقنية Bluetooth 5.3 لتسهيل الاتصال، ومن المتوقع أن تعمل مع أجهزة أخرى، رغم أن الأداء الصوتي قد يختلف مقارنة بما توفره عند الاستخدام مع حاسوب Yoga. كما تتميز السماعات بأكواب أذن قابلة للطي لتسهيل التخزين والتنقل.

تتوفر Lenovo Headphones Yoga PC Edition باللونين الأزرق والابيض، بسعر 199 دولارًا، ومن المتوقع توفّرها في يونيو 2026.

