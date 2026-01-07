تكنولوجيا: #CES2026: لينوفو تطلق شاشة Yoga Pro 27UD-10 4K OLED لدعم الحواسب المحمولة الخاصة بالمبدعين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستهدف لينوفو المبدعين، حيث تأتي حواسيبها المحمولة مثل Yoga Pro 9i Aura بشاشات دقيقة وواضحة، لكنها ترغب في تعزيز تجربتها على سطح المكتب.

وضمن CES 2026، كشفت الشركة عن شاشة Yoga Pro 27UD-10، وهي شاشة 4K OLED مصممة لتوسيع شاشات اللابتوبات.

تعتمد الشاشة على لوحة QD-OLED، وتتميز بسطوع عالٍ ونطاق ألوان 146% sRGB، مع دعم Dolby Vision وDisplayHDR True Black 400، بينما يصل معدل التحديث الأقصى إلى 120 هرتز لتنعيم المشاهد السريعة.

كما توفر الشاشة مزايا فريدة مثل تفعيل مزامنة الألوان تلقائيًا مع الحواسب المتوافقة، مع إمكانية إيقافها يدويًا.

وتهدف الشاشة إلى أن تكون محطة وسائط متكاملة، إذ تشمل كاميرا 4K قابلة للتعديل، ونظام صوت بستة مكبرات يدعم Dolby Atmos دون الحاجة لسماعات خارجية، ويتزامن مع الصوت الصادر من Yoga Pro 9i.

كما تزود الشاشة مجموعة واسعة من المنافذ، تشمل HDMI 2.1، وDisplayPort 1.4، ومنفذ USB4 Type-C يدعم شحن يصل إلى 140 واط، إضافة إلى خمسة منافذ USB-C وUSB-A إضافية.

من المتوقع أن تتوفر الشاشة بحجم 27 بوصة في فبراير بسعر 1499.99 دولار، وهي قد تكون مكلفة، لكنها توفر تجربة غنية للمبدعين حتى خارج نظام لينوفو.

