تكنولوجيا: #CES2026: ستيتشي تطلق Thunderbolt 5 CubeDock لاجهزة ماك ميني مع منافذ إضافية وقرص M.2 وشحن 140 واط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - صممت شركة ستيتشي جهاز CubeDock بشكل أساسي لمستخدمي MacBook Pro وMac mini. ويتميز الهيكل الألمنيومي بتقليد شكل ولون وأبعاد جهاز Mac mini ليصبح متناسقًا قدر الإمكان مع الحاسوب.

يتصل الجهاز عبر Thunderbolt 5 بسرعة تصل إلى 120 جيجابت في الثانية، ويتيح شحن الحواسيب المحمولة عبر نفس الكابل بقدرة تصل إلى 140 واط. كما يدعم الجهاز أيضًا الحواسب التي تعمل بتقنية Thunderbolt 4، مع أداء أقل.

ويحتوي الجزء الأمامي من الدوك على منفذ USB-C للشحن بقدرة 30 واط ونقل البيانات بسرعة 10 جيجابت في الثانية، إضافة إلى منفذ سماعات 3.5 ملم، ومنفذ USB-A، وقارئ بطاقات SD وmicroSD.

أما الجزء الخلفي فيوفر أربعة منافذ Thunderbolt 5، أحدها مخصص للاتصال بالحاسوب، إلى جانب منفذ Ethernet بسرعة 2.5 جيجابت، ومنفذ USB-C ومنفذ USB-A بسرعة 10 جيجابت لكل منهما، بالإضافة إلى موصل للطاقة مزود بمحول بقوة 180 واط.

كما يدعم الدوك تشغيل ما يصل إلى ثلاث شاشات بدقة 8K. ويوجد في الأسفل فتحة M.2-2280 يمكنها استيعاب SSD من نوع PCIe 4.0 x4 بسعة تصل إلى 8 تيرابايت وسرعة تصل إلى 6000 ميجابايت/ثانية.

يتوفر Satechi CubeDock بسعر 399 دولار في الولايات المتحدة، وعادةً ما يتم إطلاق منتجات ستيتشي في أوروبا والأسواق الأخرى بعد بضعة أسابيع.

المصدر