تكنولوجيا: #CES2026: لينوفو تكشف عن لوحة مفاتيح وفأرة ميكانيكية منخفضة الارتفاع بتصميم شفاف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت لينوفو خلال CES 2026 عن مجموعة جديدة من لوحة المفاتيح والفأرة اللاسلكيتين، ومن المتوقع إطلاق Lenovo 900 Wireless Low-Profile Mechanical Keyboard وMouse في مارس 2026، مع تصميم شفاف جزئي.

وبالرغم من وصف الشركة للتصميم بالشفاف، لا يمكن رؤية المكونات الداخلية للوحة المفاتيح من الأعلى أو الأسفل، حيث أن لوحة الوجه والقاع غير شفافين. إلا أن الإطار الأوسط مصنوع من مادة شبه شفافة، ما يسمح برؤية مفاتيح التشغيل من الجوانب.

وينطبق الأمر نفسه على الفأرة، إذ يظهر بعض الأجزاء الداخلية عند النظر إليها من الجانب، بينما يظل الجسم غير شفاف من الأعلى والأسفل.

وتتميز لوحة المفاتيح بتصميم دون لوحة أرقام، وتستخدم مفاتيح ميكانيكية رباعية النقاط من تصميم لينوفو لضمان تجربة كتابة سلسة ومستقرة. وتشحن اللوحة عبر منفذ USB-C موجود في الأمام، ولم تُعلن الشركة بعد عن عمر البطارية.

تدعم كل من لوحة المفاتيح والفأرة الاتصال بأجهزة متعددة، حيث يمكن توصيلهما حتى ثلاث أجهزة في الوقت نفسه باستخدام دونجل موحد 2.4GHz وتقنية Bluetooth، مع إمكانية التبديل بين الأجهزة بسهولة.

وتحتوي لوحة المفاتيح على صف مخصص من المفاتيح فوق أزرار الصفحة للتبديل بين الأجهزة المتصلة، بينما تحتوي الفأرة على زر أسفلها للقيام بنفس الوظيفة، ويقع منفذ USB-C للشحن أيضًا في الأسفل.

سيبلغ سعر لوحة المفاتيح 129.99 دولار، والفأرة 49.99 دولار عند الإطلاق خلال هذا الربع.

المصدر