تكنولوجيا: #CES2026: موتورولا تطلق سماعة Sound Flow مع Wi-Fi وUWB لتنافس Sonos Roam

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت موتورولا سماعة Moto Sound Flow الجديدة خلال CES 2026، لتنافس مباشرة سماعة Sonos Roam 2، وتختلف عن سلسلة ROKR السابقة مثل ROKR 300. تتميز السماعة بتصميم أسطواني طويل مع قاعدة مسطحة وحلقة LED أعلى، ويغلفها قماش فخم متوفر باللونين الكربوني والبني الدافئ.

تضم السماعة وافر 20 واط، وتويتر 10 واط، ومشعّعين سلبيين، وتستخدم تقنية Sound by Bose، كما تحتوي على أربعة ميكروفونات للتحكم الصوتي والمكالمات بدون استخدام اليدين. وتحمل السماعة تصنيف IP67 لمقاومة الغبار والماء، وبطارية بسعة 6000 مللي أمبير تكفي حتى 12 ساعة، مع إمكانية الشحن عبر قاعدة أو منفذ USB-C.

وتدعم السماعة البلوتوث 5.0، وWi-Fi 5 للبث المباشر من Spotify، بالإضافة إلى Apple AirPlay وGoogle Cast. كما توفر تقنية Ultra-Wideband (UWB) لثلاث ميزات ذكية: Proximity Sensing لنقل المكالمات والموسيقى تلقائيًا عند اقتراب الهاتف، وDynamic Stereo لضبط القنوات في إعدادات متعددة السماعات حسب موقع الهاتف، وRoom Shift لنقل التشغيل إلى السماعة الأقرب للهاتف.

وسيكون لدى المستخدمين تطبيق مرافق لأندرويد وiOS لإدارة إعدادات السماعة ونقل التشغيل بسهولة من الهاتف أو سماعات الأذن. ولم تعلن موتورولا بعد عن السعر أو موعد التوفر، ولكن من المتوقع أن تنافس Sonos Roam 2 بسعر تنافسي.

المصدر