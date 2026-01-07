تكنولوجيا: #CES2026: سامسونج تستعرض تأثير FAST والمبدعين والبث المباشر على مستقبل التلفاز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عقدت سامسونج خلال CES 2026 جلسة “FAST Forward” لاستعراض تأثير نماذج البث الجديدة على مستقبل التلفاز، مع التركيز على صعود التلفاز المدعوم بالإعلانات المجانية (FAST)، ودور المبدعين، وتجارب البث المباشر والتفاعلي.

أبرزت الجلسة كيف يساعد FAST في تبسيط تجربة المشاهدة ومواجهة إرهاق الاشتراكات، مع دمج النماذج التقليدية والاشتراكية لتوسيع وصول المحتوى وزيادة القيمة دون التأثير على الأداء.

كما أظهر النقاش كيف يمكن للمبدعين تحويل محتواهم الرقمي إلى إنتاج تلفزيوني واسع الانتشار، مثل تجربة Smosh مع Samsung TV Plus.

كما أكدت سامسونج على أهمية التجارب التفاعلية والبث المباشر في تحويل المشاهدة من نشاط سلبي إلى تجربة مشتركة، تعزز التواصل والانخراط الثقافي، مع التركيز على المحتوى الذي يجمع الجمهور ويخلق قيمة حقيقية.

