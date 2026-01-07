تكنولوجيا: #CES2026: موتورولا تطلق ساعة Moto Watch جديدة بالشراكة مع Polar

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت موتورولا خلال CES 2026 ساعة Moto Watch الجديدة بالشراكة مع Polar، بعد عام من إطلاق ساعة Moto Watch Fit ذات الوجه المربع. تأتي الساعة بوجه دائري قياس 1.43 بوصة OLED (قطر 47 ملم) في إطار ألومنيوم مع تاج من الفولاذ المقاوم للصدأ.

وتدعم الساعة أحزمة 22 ملم يمكن اختيارها بين الفولاذ المقاوم للصدأ، أو السيليكون، أو الجلد الفاخر، لتناسب مختلف الأنشطة والمناسبات. كما تحمل الساعة تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء، مع حماية الشاشة بزجاج Gorilla Glass 3.

تعمل Moto Watch كمرافق شخصي للصحة، حيث تتعقب الخطوات اليومية، ومستوى التوتر، وجودة النوم، مع دعم مراقبة مستمرة لمعدل ضربات القلب ومستوى الأكسجين في الدم.

كما تستفيد من تقنيات Polar لتقديم تحليلات شاملة للصحة، بما في ذلك ميزة Smart Calories لتحليل الطاقة المستهلكة أثناء التمارين، وNightly Recharge لقياس التعافي الليلي من التوتر، إضافةً إلى تذكيرات الترطيب والأدوية.

تتميز الساعة أيضًا بنظام GPS ثنائي التردد، وميكروفون ومكبر صوت مدمجين للرد على المكالمات والاستماع للإشعارات الصوتية.

وتوفر البطارية عمرًا يصل إلى 13 يومًا، أو 7 أيام عند تفعيل وضع العرض الدائم، مع إمكانية الشحن السريع لمدة 5 دقائق للحصول على استخدام يوم كامل.

يبلغ سعر نسخة الفولاذ المقاوم للصدأ 149.99 يورو، بينما نسخة السيليكون 99.99 يورو، على أن تتوفر الساعة في عدد من دول آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوقيانوسيا، مع توافقها مع الأجهزة العاملة بأندرويد 12 وما بعده.

