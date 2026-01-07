تكنولوجيا: Lenovo وMotorola تطلقان مساعد ذكاء الاصطناعي الخاص بهم Moto AI في #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Lenovo بالتعاون مع Motorola عن إطلاق مساعد ذكاء اصطناعي جديد يعمل محليًا على الأجهزة تحت اسم Moto AI خلال معرض CES 2026 في لاس فيغاس يوم 5 يناير 2026. يُعد هذا المساعد خطوة لتعزيز الخصوصية والسرعة من خلال معالجة معظم المهام على الجهاز نفسه دون الاعتماد الكلي على السحابة، مع دعم نموذج Gemini Nano من Google كأساس.

يتوفر Moto AI في البداية على هواتف Motorola مثل Razr 60 Ultra وEdge 60 Fusion بدءًا من الربع الأول من عام 2026، مع خطط لتوسيعه إلى حواسيب Lenovo المحمولة مثل سلسلة Yoga وThinkPad. يدعم المساعد مهام مثل تلخيص المكالمات والرسائل، واقتراح ردود ذكية، والبحث في المحتوى المحلي مثل الصور والملفات، وإنشاء نصوص أو صور بسيطة، مع التركيز على الخصوصية حيث تبقى البيانات على الجهاز.

يعمل المساعد بمساعدة NPU المدمج في معالجات Qualcomm Snapdragon 8 Elite أو Intel Core Ultra، مع خيار التبديل إلى السحابة للمهام المعقدة. يدعم اللغة الإنجليزية في البداية، مع خطط لإضافة لغات أخرى لاحقًا.

لم تعلن الشركتان عن تكلفة إضافية للمساعد، حيث يأتي مدمجًا مع الأجهزة المدعومة، مع تحديثات مجانية عبر البرمجيات. يُنظر إلى Moto AI كمنافس لمساعدات مثل Google Gemini وApple Intelligence، مع التركيز على الخصوصية والأداء المحلي.