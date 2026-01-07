تكنولوجيا: Lenovo تستعرض الحاسب المحمول Legion Pro Rollable بشاشة مرنة تمتد إلى 21 بوصة #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Lenovo عن نموذج جديد للحاسوب المحمول Legion Pro Rollable خلال معرض CES 2026، وهو يتميز بشاشة قابلة للتمدد أفقيًا لتوفير مساحة عرض أكبر بنقرة زر واحدة. يُعد هذا النموذج تطويرًا لفكرة الشاشات القابلة للتمدد التي عرضتها الشركة سابقًا، لكنه يركز على التمدد الأفقي ليحول الشاشة من حجم 16 بوصة إلى 21 بوصة تقريبًا، مما يوفر تجربة عرض واسعة للألعاب والإنتاجية.

يعتمد Legion Pro Rollable على شاشة OLED مرنة بدقة عالية تصل إلى 3.2K في الوضع الممتد، مع معدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 600 شمعة، ودعم HDR لألوان غنية وتباين عالي. يتم التمدد عبر زر جانبي يفعل آلية ميكانيكية داخلية تسمح بتمدد الشاشة بسلاسة، مع الحفاظ على المتانة والنحافة. يعمل الجهاز بمعالج Intel Core Ultra Series 2 أو AMD Ryzen AI 400، مع كروت رسوميات RTX 50-series، وذاكرة تصل إلى 64 جيجابايت، وتخزين SSD 2 تيرابايت، وبطارية تدوم حتى 12 ساعة في الوضع العادي.

في العرض، أظهرت Lenovo كيف يمكن استخدام الشاشة الممتدة للألعاب متعددة الشاشات أو تحرير الفيديو مع خط زمني واسع، أو عرض جداول بيانات كبيرة، مع لوحة مفاتيح فيزيائية كاملة ومنافذ Thunderbolt 5 وWi-Fi 7. يدعم الجهاز تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الصورة والصوت، مع نظام تبريد متقدم للحفاظ على الأداء أثناء التمدد.

لم تعلن Lenovo عن سعر أو توفر تجاري للجهاز، حيث يبقى نموذجًا ، مع احتمال إصدار نسخة تجارية في عام 2027 أو لاحقًا بناءً على التطوير والردود.

المصدر