تكنولوجيا: Motorola تكشف عن Razr Ultra 2026 هاتف قابل للطي ببطارية 4700 مللي أمبير #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Motorola عن هاتفها القابل للطي الجديد Razr Ultra 2026 خلال معرض CES 2026 في لاس فيغاس يوم 5 يناير 2026، ليكون منافسًا مباشرًا لأجهزة Samsung Galaxy Z Flip وGoogle Pixel Fold. يتميز الجهاز بتصميم صدفي كلاسيكي مع تحسينات ملحوظة في الشاشة والأداء ليضع Motorola في صدارة سوق الهواتف القابلة للطي.

يأتي Razr Ultra 2026 بشاشة داخلية OLED قابلة للطي بقياس 7.2 بوصة بدقة pOLED ومعدل تحديث 165 هرتز، مع سطوع يصل إلى 3000 شمعة للاستخدام في الإضاءة الخارجية القوية، وشاشة خارجية أكبر حجمًا 4 بوصة للوصول السريع إلى التطبيقات والإشعارات دون فتح الجهاز. يعتمد على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite، مع ذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت وتخزين داخلي يصل إلى 512 جيجابايت، وبطارية سعة 4700 مللي أمبير تدعم الشحن السريع 68 واط واللاسلكي 30 واط.

تشمل الكاميرات الرئيسية مستشعرًا بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري، وكاميرا فائقة الاتساع 50 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية 32 ميجابكسل، ودعم تسجيل 8K. يتميز بمقاومة للماء IPX8، وهيكل من التيتانيوم المقاوم للخدوش، مع مفصلة محسنة تقلل التجاعيد في الشاشة الداخلية. يعمل بنظام Android 16 مع واجهة Hello UI المطورة، ودعم تحديثات لـ 5 سنوات.

يبدأ سعر Razr Ultra 2026 من 999 دولار أمريكي للإصدار الأساسي، وهو أقل من سعر Galaxy Z Flip 6 (1099 دولار) وPixel 9 Pro Fold (1799 دولار)، مع توفره في الأسواق خلال الربع الأول من عام 2026 بدءًا من الولايات المتحدة وأوروبا.

يُروج للجهاز كخيار اقتصادي قوي في سوق الهواتف القابلة للطي، مع التركيز على الشاشة الخارجية الكبيرة والأداء العالي ليجذب المستخدمين الذين يبحثون عن بديل لـ Samsung وGoogle.

المصدر