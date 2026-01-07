تكنولوجيا: Philips Hue تكشف عن SpatialAware في CES 2026 لتنسيق الإضاءة #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Philips Hue عن ميزة جديدة تُدعى SpatialAware، التي تهدف إلى تنسيق الإضاءة في الغرفة بشكل طبيعي ومتوازن، وذلك خلال معرض CES 2026 في لاس فيغاس يوم 5 يناير 2026. تعمل الميزة على تخصيص الألوان لكل مصباح حسب موقعه في الغرفة، مما ينتج تأثيرات إضاءة أكثر واقعية وانسيابية.

تعتمد SpatialAware على مسح الغرفة بكاميرا الهاتف الذكي باستخدام تقنية الواقع المعزز لتحديد مواقع المصابيح بدقة، ثم يقوم خوارزمية ذكية بتنسيق كل نقطة إضاءة بشكل فردي. على سبيل المثال، في مشهد غروب الشمس، تصدر المصابيح في جانب واحد ألوانًا دافئة صفراء لتمثيل الشمس الغاربة، بينما تعكس المصابيح السقفية في الجانب المقابل درجات أغمق. كما تتعامل الميزة مع التدرجات اللونية بطريقة تأخذ في الاعتبار الاتجاه، وتأخذ تلقائيًا أي مصابيح تُضاف لاحقًا.

تعمل الميزة حصريًا مع Hue Bridge Pro، وتُفعل عند اختيار مشهد إضاءة مثل “Lake Mist”، حيث تنسق جميع المصابيح لتجنب الخلط اللوني العشوائي. من المتوقع إطلاق SpatialAware في ربيع عام 2026.

تشمل الإعلانات الأخرى تحديثات لمساعد Hue AI، مثل إنشاء تلقائيات باللغة الطبيعية (مثل “أيقظني في 6:45 صباحًا كل يوم عدا الأربعاء”)، وإضافة لغات جديدة (الهولندية والألمانية والإسبانية)، ودعم نقل إعدادات من جسور Hue متعددة إلى Bridge Pro واحد. كما أصبحت كاميرا Hue Secure وجرس الباب Hue Secure ومستشعرات الاتصال متوافقة مع Apple Home، مع عرض فيديو مباشر وإشعارات فورية.

لم تُعلن Philips Hue عن أسعار محددة للميزة أو المنتجات الجديدة في هذا الإعلان.