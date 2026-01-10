تكنولوجيا: جوجل تتيح مزايا ذكية من Gemini 3 مجانًا داخل Gmail

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أتاحت جوجل عددًا من أدوات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على Gemini 3 مجانًا داخل Gmail، بعد أن كانت حصرية لمشتركي خطط Google AI Plus و Ultra.

وتشمل هذه الخطوة إتاحة الملخصات الذكية وأدوات مثل الردود المقترحة وميزة Help Me Write، ما يوسع نطاق الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي داخل البريد الإلكتروني دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع.

وفي هذا السياق، تعمل ميزة AI Inbox على تنظيم البريد الوارد عبر تصفية الرسائل غير المهمة، مع تقديم ملخص سريع يبرز أهم النقاط. كما تقوم بتلخيص رسائل Reply to All الطويلة، وهو ما يسهل متابعة المحادثات المزدحمة.

أما ميزة Help Me Write، فتمكّن المستخدم من إدخال فكرة أو توجيه بسيط، ليتولى Gemini صياغة الرسالة بالكامل، مع إمكانية تعديل أجزاء محددة من النص الناتج.

وبالمثل، تأتي الردود المقترحة كتطوير لميزة Smart Replies، إذ تعتمد على فهم سياق المحادثة ومحاكاة أسلوب كتابة المستخدم في الردود المقترحة.

ومن المقرر أن تبدأ هذه الميزات بالوصول إلى مستخدمي Gmail في الولايات المتحدة وباللغة الإنجليزية، على أن تتوسع لاحقًا لتشمل مناطق ولغات إضافية خلال الأشهر المقبلة.

