تكنولوجيا: Bixby يحصل على ترقية ذكاء اصطناعي كبيرة مع One UI 8.5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع انطلاق ثورة الذكاء الاصطناعي، توقّع الكثيرون أن تبادر سامسونج بتزويد مساعدها Bixby بقدرات ذكية متقدمة، إلا أن ذلك لم يتحقق مع الإصدارات الأخيرة من واجهة One UI. الآن، تشير تسريبات جديدة إلى أن هذا التحديث المنتظر بات أقرب من أي وقت مضى.

شارك أحد مستخدمي Reddit لقطات شاشة من جهازه المعدّل يعمل بواجهة One UI 8.5، كاشفًا عن نسخة جديدة وأكثر ذكاءً من Bixby.

ووفقًا لما ظهر في الصور، يعتمد المساعد بشكل أساسي على تقنيات Perplexity AI في تنفيذ مهامه، وهو ما يؤكد صحة الشائعات السابقة حول شراكة سامسونج مع Perplexity.

ولا يقتصر التطوير على ذلك، إذ يتكامل بيكسبي أيضًا مع عدة خدمات خارجية، من بينها The Weather Channel و HERE Maps و Skyscanner و Uber، ما يوسّع نطاق استخدامه في الحياة اليومية.

ويتميّز المساعد الجديد بقدرته على البقاء نشطًا فوق التطبيقات الأخرى، ما يتيح التفاعل معه في أي وقت. كما يمكن تقييم إجاباته بالإعجاب أو عدمه، ومتابعة المحادثة بشكل سلس، إضافة إلى الوصول إلى المصادر مباشرة عبر زر مخصص يقود إلى موقع أو تطبيق Perplexity.

وبالطبع، يواصل تطبيق بيكسبي حفظ سجل المحادثات وتنفيذ المهام الأساسية، مثل إيقاف البلوتوث أو تفعيل الوضع الداكن، إلى جانب تنفيذ أوامر بسيطة أخرى على الهاتف. كما أصبح من الممكن رفع المستندات ومناقشتها بأسلوب محدد مسبقًا.

ومن اللافت أن سامسونج عملت أيضًا على تقديم بدائل خاصة بها لبعض ميزات Google Gemini. فعلى سبيل المثال، تأتي ميزة Circle To Ask كبديل لـ Circle to Search، بينما تبدو ميزة Bixby Live قادرة على أداء مهام مشابهة تقريبًا لـ Gemini Live. إذ يمكن مشاركة الشاشة مع Bixby Live ومناقشة محتواها، أو مشاركة عرض الكاميرا والتحدث عن البيئة المحيطة.

ورغم أن Bixby الجديد والميزات المرتبطة به يبدوان شبه جاهزين للإطلاق مع One UI 8.5، إلا أن الأمر لا يزال غير مؤكد. فقد تفضّل سامسونج الاستمرار في اختبار هذه التحسينات داخليًا لفترة أطول قبل طرحها رسميًا للمستخدمين.

المصدر