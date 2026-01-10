تكنولوجيا: هاتف iPhone 17e يأتي بشريحة A19 مخفّضة الأداء مع شاشة محسّنة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن يُكشف عن هاتف iPhone 17e قريبًا خلال موسم الربيع القادم. وأفادت شائعات جديدة من الصين اليوم أن الهاتف سيأتي بشاشة قياس 6.1 بوصة مع معدل تحديث 60 هرتز، وميزة Dynamic Island، ما يعني وجود فتحة ثقب بدلاً من نتوء iPhone 16e، إضافة إلى شريحة A19 محسّنة بأداء أقل مقارنة بالنسخة التي تعمل بها أجهزة iPhone 17 الأخرى.

سيكون iPhone 17e بالطبع أرخص جهاز ضمن عائلة iPhone 17. وعلى الرغم من أن هذه التفاصيل متداولة سابقًا كإشاعات، إلا أن توافق العديد من المصادر حولها يزيد من احتمالية صحتها. مع ذلك، تشير بعض الشائعات السابقة إلى أن الشاشة قد تكون مشابهة تمامًا لشاشة الجيل السابق مع نتوء، مع الحفاظ على حواف أرق.

كما من المتوقع أن يدعم iPhone 17e ملحقات MagSafe، على عكس iPhone 16e. ويُتوقع أن تبدأ سامسونج الإنتاج الضخم للهاتف خلال الأسابيع القادمة.

