تكنولوجيا: هاتف iPhone Air 2 قد يأتي بعمر بطارية أطول وترقية قوية في الكاميرا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رغم أن آيفون Air فاجأ المستخدمين بعمر بطارية مقبول قياسًا بقيود التصميم النحيف، تظل مسألة التحمل واحدة من أبرز نقاط القلق لدى كثيرين. كذلك يبرز إعداد الكاميرا الأحادي كمشكلة أخرى أثارت انتقادات المستهلكين منذ الإطلاق.

لكن يبدو أن أبل تسعى لمعالجة هذه الملاحظات في الجيل القادم آيفون Air 2، وفقًا لأحدث التقارير المتداولة. ففي أواخر ديسمبر الماضي، أشار تقرير إلى نية الشركة إضافة كاميرا ثانية، يُرجّح أن تكون بعدسة واسعة للغاية، ما قد يمنح الهاتف مرونة تصوير أكبر.

إلى جانب ذلك، كشف تسريب جديد من The Elec عن تحسينات مرتقبة في عمر البطارية. إذ أوضح أشخاص مطّلعون على الأمر أن آيفون Air 2 قد يعتمد على تقنية عرض جديدة تُعرف باسم CoE، وهي التقنية نفسها التي يُحتمل أن تظهر لأول مرة مع آيفون Fold هذا العام في حال تم إطلاقه.

وتعمل تقنية CoE على تقليل سُمك وحدة الشاشة وتحسين وضوح الرؤية تحت ضوء الشمس، ما يؤدي إلى استهلاك أقل للطاقة في البيئات الساطعة. وبفضل هذه الكفاءة، لا تضطر الشاشة إلى رفع مستوى السطوع بشكل كبير لتحقيق نفس درجة الوضوح، وهو ما ينعكس إيجابًا على استهلاك البطارية.

علاوة على ذلك، قد يتيح تقليل سُمك الشاشة مساحة داخلية إضافية، ما يمنح أبل خيار استخدام بطارية أكبر حجمًا لتحسين التحمل اليومي للجهاز.

وبالرغم من أن هذه المعلومات لا تزال في إطار الشائعات، إلا أن إطلاق آيفون Air العام الماضي لم يحقق الصدى المتوقع. لذلك، يُرجّح أن تحاول أبل تدارك بعض نقاط الضعف وتقديم تجربة أكثر توازنًا في الجيل الجديد.

