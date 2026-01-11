تكنولوجيا: Nothing تزيل إعلانات شاشة القفل المثيرة للجدل لكن بشروط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع تحديث Nothing OS 4.0 المبني على اندرويد 16 في شهر أكتوبر، قدّمت شركة Nothing ميزة جديدة باسم Lock Glimpse، وهي في جوهرها نظام لعرض إعلانات على شاشة القفل، لكن تحت مسمى أكثر جاذبية.

ومنذ ذلك الحين، ظهرت هذه الميزة على هواتف Nothing Phone (3a) و Nothing Phone (3a) Pro و Nothing Phone (3a) Lite، لتثير موجة واسعة من الجدل بين المستخدمين.

ورغم إمكانية إيقاف عرض الإعلانات تقنيًا، أشار العديد من المستخدمين إلى أن الميزة استمرت في استهلاك قدر ملحوظ من البطارية، ما زاد من حدة الانتقادات. واليوم، قررت Nothing أخيرًا التراجع عن هذه التجربة، ولكن ليس بشكل كامل.

فقد أعلنت الشركة عن إزالة ميزة Lock Glimpse من هاتفي Nothing Phone (3a) و Nothing Phone (3a) Pro، في حين ستبقى الميزة مفعّلة على هاتف Nothing Phone (3a) Lite، بالإضافة إلى هواتف CMF القادمة مستقبلًا.

وفي تفسيرها لهذا القرار، أوضح أحد ممثلي Nothing أن “السياق مختلف” بالنسبة لإصدار Lite، مشيرًا إلى أن تقديم قيمة قوية بسعر أقل يتطلب بعض التنازلات.

ومع ذلك، أكدت الشركة أن ميزة Lock Glimpse ستكون معطلة افتراضيًا، كما ستظل سهلة الإزالة، في إطار سعيها المستمر لتحسين التجربة بشكل عام.

المصدر