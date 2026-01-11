تكنولوجيا: OnePlus Open 2 يواجه الإلغاء مجددًا رغم رهانه على سوق الهواتف القابلة للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت OnePlus هاتف OnePlus Open عالميًا في أواخر عام 2023. ومع ترقّب المستخدمين لنسخة جديدة، أكدت الشركة لاحقًا عدم وجود خطط لإطلاق OnePlus Open 2 خلال عام 2025. ويبدو الآن أن هذا التوجه قد يستمر أيضًا في عام 2026.

خلال الأسابيع الماضية، كشفت تقارير متعددة عن مواصفات محتملة لهاتف Oppo Find N6 القابل للطي المرتقب. وبما أن OnePlus اعتادت إعادة تقديم بعض هواتف Oppo للأسواق العالمية، توقّع البعض أن يأتي OnePlus Open 2 كنسخة معاد تسميتها من Find N6.

لكن وفقًا للمسرّب Yogesh Brar، يبدو أن هذا السيناريو لن يحدث، إذ تم إلغاء OnePlus Open 2 وأصبح إطلاقه غير مرجّح.

ورغم عدم توضيح سبب الإلغاء بشكل مباشر، يُرجّح أن يعود القرار إلى خطط Oppo لإطلاق Find N6 عالميًا بنفسها. ومع اعتماد هذا النهج سابقًا مع Find N5، يصبح وجود OnePlus Open 2 غير ذي جدوى، خاصة مع تشابه الهواتف واعتمادها على نفس الأساس.

وليس هذا الجهاز وحده المعرّض للإلغاء، إذ تشير التسريبات أيضًا إلى أن هاتف OnePlus 15s يواجه احتمالًا مرتفعًا بعدم الإطلاق.

وتُظهر التقارير أن الشركة تعيد النظر في استراتيجيتها الخاصة بإعادة تقديم بعض الطرازات، ما قد يؤدي إلى تقليص عدد الإصدارات المشتقة خلال الفترة المقبلة.

