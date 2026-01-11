تكنولوجيا: Minisforum تعلن EliteMini M2 Pro كحاسب صغير الحجم بمعالجات Panther Lake ورسوميات Arc B390

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Minisforum عن مجموعة من المنتجات الجديدة خلال معرض CES 2026، ورغم الإعلان المسبق عن عدد منها، برز EliteMini M2 Pro كإضافة مفاجئة إلى تشكيلة الشركة. ويعتمد هذا الحاسب الصغير الحجم على معالجات Panther Lake الجديدة كليًا، مع إتاحة فئة عليا مزودة بمعالج Intel Core Ultra X9 388H.

ويُعد هذا الطراز من الخيارات الموجهة للأداء المرتفع، إذ يأتي بمعالج رسوميات مدمج Arc B390. ووفقًا للاختبارات الأولية، يقترب أداء هذا المعالج الرسومي من بطاقة RTX 4050 المخصصة للحواسب المحمولة، ما يجعل EliteMini M2 Pro خيارًا مناسبًا لتجربة ألعاب بدقة 1080p. وإلى جانب ذلك، يدعم الجهاز توصيل بطاقة رسومية خارجية عبر منافذ USB4.



وتتضمن المنافذ المتوفرة في الجهاز:

ثلاثة منافذ USB4 / Thunderbolt 4

منفذ HDMI واحد

منفذ DisplayPort واحد

منفذ شبكة 2.5G LAN

منفذ شبكة 10G LAN

منفذا USB Type-A (يرجح أنها USB 3.2 Gen 2)

وأكدت الشركة كذلك توفير نسخة أقل تأتي بمعالج رسوميات Arc 370، وتعتمد على معالج Intel Core Ultra 5 338H. وأشارت Minisforum إلى إمكانية تزويد النظام بذاكرة LPDDR5x تصل سعتها إلى 96 جيجابايت، بسرعة تصل إلى 9600 MT/s.

أما من ناحية التصميم، فيبدو الجهاز قريبًا من حاسب AI X1 Pro، مع هيكل أنيق وحجم مدمج، وذلك بحسب العرض السريع خلال CES 2026.

وحتى الآن، لم تُعلن الشركة عن موعد الإطلاق الرسمي أو تفاصيل الأسعار، إلا أن عرض الجهاز في المعرض يشير إلى اقتراب طرحه في الأسواق.

المصدر